Мъртви коне на пътя затрудняват движението от Самоков за София

Животните най-вероятно са били бутнати от камион

19.12.2025 | 09:25 ч. Обновена: 19.12.2025 | 09:25 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Движението по пътя Самоков - София на излизане от Самоков в посока столицата е затрудено заради две мъртви животни на шосето, съобщи БТА.

На място са служители на Аварийното звено към Община Самоков. Движението се регулира от полицията. 

Служителите казаха, че животните са коне и най-вероятно са били бутнати от камион. 

Труповете на животните ще бъдат премахнати, а собственикът им предстои да бъде открит, допълниха служителите.

 

Тагове:

път Самоков - София коне
