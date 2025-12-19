Мъртви коне на пътя затрудняват движението от Самоков за София

Движението по пътя Самоков - София на излизане от Самоков в посока столицата е затрудено заради две мъртви животни на шосето, съобщи БТА.
На място са служители на Аварийното звено към Община Самоков. Движението се регулира от полицията.
Служителите казаха, че животните са коне и най-вероятно са били бутнати от камион.
Труповете на животните ще бъдат премахнати, а собственикът им предстои да бъде открит, допълниха служителите.
