Проданов: В момента ситуацията с бюджета наистина е близко до драматична

Има три вида лъжи - лъжи, дяволски лъжи и статистика. За всеки инфлацията е индивидуална спрямо собственото им потребление. Ние се фокусираме върху необходимото за оцеляването на всеки човек. При 20-те хранителни продукта от малката потребителска кошница е по-висока инфлацията от официално обявената от НСИ за април 6,8%.

С този цитат на британския министър-председател Бенджамин Дизраели, популяризирана от Марк Твен, председателят на временната бюджетна комисия Константин Проданов обясни, че според управляващите поскъпването е доста голямо. Затова за тези 20 храни правителството ще определя справедлива цена. Това ще става по няколко обективни критерии, като тя ще има само информативен характер, не е задължителна.

Целта ще е потребителят да се ориентира. Глобалните финансови пазари функционират изцяло на концепцията за справедлива цена. Професионални инвеститори смятат, че пазарната цена на една компания се различава от тяхната справедлива и това е сигнал да се купува или продава. Но потребителите не могат да се ориентират сами, затова я даваме. И сега има приложения и сайтове, които показват такива цени в ЕС. Има ежегодни анализи на компании като McKinsey - те казват колко е нормалният марж, нормалната печалба в различни сектори, обоснова се Проданов по Би ти ви.

Относно горивата, анализът в "Лукойл" тепърва предстои. Там инфлацията е обослувена от външни фактори, ние ще се постараем вътрешно пазарът да работи ефективно, а на засегнатите ще помогнем поотделно с таргетирани мерки за бизнеса и потребителите, допълни той.

В момента ситуацията с бюджета наистина е близко до драматична. Половин млрд. са плащанията по ПВУ, които очакваме да ни се възстановят, но има още 2,5 млрд. евро, залежаващи по чекмеджетата фактури, които предстои да бъдат направени тази година, и още 1,5 млрд. плащания по европейски програми, които предстоят, както и 3,5 млрд. авансови плащания по ПВУ. 6,8 млрд. евро има във фискалния резерв, но 3 млрд. са неприкосновени. Това налага спешни мерки, те показват промяна на бюджетната философия - много по-отговорно, ефективно бюджетиране. В това влиза съкращаване на неефективни разходи без рязане на заплати - всички министерства да редуцират разходи за персонал с 10% чрез съкращаване на незаети щатове и съкращаване на ведомствата до юли, обясни Проданов.

Единственият таван, който слагаме, е върху огромните възнаграждения в държавни дружества, членове на бордове. Те не трябва да са по-високи от президентската заплата, която е два пъти депутатската - около 8 хил. евро.

Отпада и автоматичният механизъм на увеличаване на възнаграждения в администрацията спрямо средната заплата. Това не е справедливо, защото не е за всички, частният бизнес се състезава с държавния, където се увеличават заплатите, без да се е вдигнала производителността. Но няма да се намаляват заплатите и с колко ще се увеличават и в коя сфера ще се решава всяка година в рамките на бюджета. Само в образователната сфера автоматизмът не отпада, защото е залегнало в колективния трудов договор. Той отпада и за министри и депутати, промените в наредбите за това ще се направят в следващите седмици, обеща депутатът. Предстои анализ и за осигуровките на държавните служители.

По думите му амбицията е да бъде приет новият бюджет до 1 юли. Пенсиите ще се осъвременят от 1 юли спрямо швейцарското правило. Максималният осигурителен доход се увеличава със 189 евро до 2300. С 5% се вдигат осигурителните прагове, защото ние искаме солидарен модел. Максималният осигурителен доход е обвързан с обезщетенията, майчинството, пенсията - те също се увеличават, обясни Проданов.