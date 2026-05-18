Мерц посрещна Радев в Берлин с военни почести и Бангаранга ВИДЕО/СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 5 / 5

Премиерът Румен Радев пристигна на посещение в Берлин, където по-късно днес ще се срещне на "четири очи" с канцлера на Германия Фридрих Мерц.

Премиерът е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.

Очаква се след разговорите между двамата правителствени ръководители да се състои пленарна среща на двете делегации, като дискусиите ще бъдат насочени към теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, посочи правителствената пресслужба.

"Честито за първото място на "Евровизия". Бангаранга! В цяла Европа това ще е шлагера на лятото - много натрапчива мелодия", бяха първите думи на канцлера към Радев. "При нас живеят стотици хиляди българи. Ние сме много свързани икономически - Германия е най-големият търговски партньор на България, а в ЕС сме от години добри партньори. Радвам се, че можем да продължим тази връзка и под ваше ръководство."

Той разказа, че с Радев са обсъдили повишаването на конкурентоспособността на съюза, засилване на вътрешния пазар, намаляването на корупцията и разширяването на сътрудничеството.

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството си на премиер. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз (ЕС) и НАТО.

Като президент (2017-2026 г.) Румен Радев направи три посещения на високо равнище в Германия - през 2017 г. за среща с тогавашния германския държавен глава Йоахим Гаук и през 2022 г. и 2025 г., когато разговаря с президента Франк-Валтер Щайнмайер, според справка на БТА.