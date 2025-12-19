Пак напрежение в пленарна зала: "Не парламент, а кочина с алкохолици"

Днешният пленарен ден отново започна с напрежение и скандирания в залата: "Не парламент, а кочина с алкохолици" и "Боклуци".

Заради размяна на реплики между Костадин Костадинов и Манол Пейков (ПП-ДБ) беше дадена почивка от 10 минути.

Преди напрежението в залата, пленарния ден започна декларация от ПГ на "Възраждане" във връзка с безлихвен кредит за Украйна."Българската държава ще подари между милиард и 1,2 млрд лева на Украйна", каза от трибуната лидерът Костадин Костадинов.

Фондът е част от инициативата на ЕИБ "ЕС за Украйна" и има за цел да даде възможност на държавите членки на Европейския съюз, Европейската комисия и други страни и донори да подкрепят чрез приноса си възстановяването на Украйна.

Декларацията на ПП-ДБ беше във връзка с развитието на железопътния превоз в България. "На 15 декември министърът на транспорта в оставка е взел спорно и явно спешно решение, вследствие на което България е на прага на това да подпише 12-годишен договор за пътнически железопътен превоз, който да произведе частен монопол", каза Стела Николова. От ПП-ДБ настояват процедурата незабавно да бъде прекратена и да бъде обявена нова, изработена с чужди експерти.

Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Фонд „ЕС за Украйна“, ще обсъди парламентът.

Участието на България във Фонд „ЕС за Украйна“ с принос под формата на гаранция в размер на 10 млн. евро е одобрено от Министерския съвет на 11 октомври 2023 г., се посочва в доклада на бюджетната комисия. Издаването на държавната гаранция във връзка с участието на България във Фонда посредством сключване на двете споразумения с ЕИБ, е предвидено в чл. 73, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

От АПС направиха равносметка на годината. Явор Хайтов акцентира върху светлината, озарила площадите на България.

Хората, по думите му, поискали всички депутати вкупом да напуснат НС. "Агонията на тази власт беше очевидна. “България не се е отказала от демокрацията", допълни той. Доверието бе окончателно загубено”, заяви Хайтов.

"България, Европа и светът са изправени пред сериозни предизвикателства", предупреди народният представител.

Заради недоверието към управлението е подкопано доверието в еврото, според него. Затова са нужни бързи мерки от служебното правителство, по думите му. За АПС на дневен ред през 2026 е постигането на мир в Украйна.