След скандала с камерите в училище: Посява ли се страх в институцията?

Продължава разследването след ареста на директора на 138-о училище в София, като се очаква днес прокуратурата да вземе решение.

"Камери има от 2007 г. Не е някакъв процес, в който нов директор влиза и решава да слага камери. 2007 г. бяха сложени камерите за проверка как протичат външните оценявания. Оттук нататък се добавят камери в коридорите, в някои други класни стаи", каза Асен Александров от Сдружението на директорите в средното образование.

В предаването "България сутрин" той добави, че процедурата е ясна и има забрана да има камери на места, където децата спят. Хигиенните помещения също влизат в тази забрана.

"Това се решава на дирекционен съвет, може и на педагогически, но дори и директорът би могъл да реши сам, ако спазва всички инструкции за защита на личните данни", уточни Александров.

Разширяването на видеонаблюдението не означава поставяне на камери в тоалетните, изтъкна Александров е “странно” и пита “Защо ги закупува със собствени средства?”

"Предполагам, че ги поставят техници. Странно е и защо се съгласяват да ги поставят там, след като знаят, че това е забранено", пита Александров.

Кога и как се правят проверки на директорите

"По сигнал се организират проверки. Доколкото прочетох, е имало обширна проверка преди няколко месеца в училището. Когато има сигнал, първо се изисква обяснение от директора. Ако то не е удовлетворително, се извършват проверки. Директорът е проверяван от много инстанции. Родителите трябва да бъдат запознати с резултатите от проверката", обясни Александров пред Bulgaria ON AIR.

"Какво остава за другите училища - убедена съм, че всеки ще стане по-мнителен. Ако видим този акт като опит за контрол, то е контрол не над личности. В тази ситуация децата не са разглеждани като личности с техните права. Много е възможно това да бъде архив, който да използва като коз в бъдещи ситуации", каза експертът по ранно детско развитие Анна Влаева.

Насаждане на страх в децата и ролята на психолозите

"Притеснителното е, че може и нещо друго да остане в тях - да се събудят още по-големи сили за тяхното надмощие. Притеснението ще бъде тези кадри дали се разпространяват някъде, в децата може да се събуди такъв страх. Първата отговорност е на училището. Ако открито зам.-директорът влезе във всеки клас и обясни ситуацията, това ще даде и норма на разговор вкъщи", смята Влаева.

Тя добавя, че училищните психолози съществено помагат - ролята им е да бъдат медиатори между училището, родителите и децата.

“Децата ще бъдат по-мнителни, по-предпазливи във всеки един момент, когато срещнат авторитет. Ще подхождат с недоверие към авторитетите. Ако случая разглеждаме само като неприятно деяние на един човек, ще загубим най-ценния урок - че генерално имаме проблем. На много места по веригата са пропуснати проверките. Трябва да се възстановят нормите на поведение", обобщи експертът по ранно детско развитие.

