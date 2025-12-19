Напрежението в НС не стихва: ГЕРБ и ПП-ДБ в спор за Законопроекта за НСО

Спор между ПП-ДБ и председателстващия парламентарното заседание Костадин Ангелов заради законопроекта за НСО доведе до 15 минути почивка на Народното събрание.

В процеса на разискване по ратификация на споразумение във връзка с участието на България във фонда "ЕС за Украйна" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов взе думата и настоя председателят на вътрешната комисия Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) да разпише доклада от вчерашното заседание на комисията, свързано с отпадане на охраната от НСО за депутатите, за да може да бъде разгледан законопроектът днес в пленарната зала на първо четене.

По думите му има отказ да се вкара точката, както се били разбрали на председателски съвет. Той настоя, че ако Манев не разпише доклада и не го вкара още днес, ще се наложи ПГ ПП-ДБ да предизвикат извънредно заседание на Народното събрание.

Председателстващият Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) припомни на ПП-ДБ, че на председателски съвет съпредседателят на парламентарната им група Николай Денков е казал, че темата е важна и трябва да се спазват процедурите. Дори формално да бъде разписан докладът, ще бъде нарушена процедурата за 24 часа, преди да влезе в пленарната зала, подчерта Ангелов. Това, което беше постигнато, е да се разгледа след Нова година, добави той. Протоколът от председателския съвет е факт, допълни Костадин Ангелов.

Божидар Божанов обаче възрази, че вкарването на точката при подписан доклад не е нарушение на правилника, съобщи БТА.

Разбирам, че искате политически дебат, но по тази тема в комисия вчера беше демонстриран консенсус, единственото разминаване е по спазването на правилата, процедурите, коментира Костадин Ангелов.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", призова да влезе Бойко Борисов в зала и да обясни защо го е страх да му махнат охраната.

Разбирам политическата реторика, но тогава, когато насочваме цялата си емоция върху една единствена личност, е белег за едни отминали режими, а не признак на демокрация, отговори му Ангелов. Така че поведението Ви, тонът и заплашителните жестове не подхождат за един народен представител, който трябва да представлява всички българсии граждани, обърна се той към Мирчев.

Демокрацията трябва да се води с парламентарни средства. И ние това искаме – да е готов докладът, по реда на правилника да се свика извънредно заседание, защото явно председателят няма желание да се внесе точката, включи се и Асен Василев (ПП-ДБ).

След възобновяване на заседанието председателят на вътрешната комисия Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) изтъкна, че на всички в залата и отвън им е абсолютно ясно, че "новата екстремистка групировка" в парламента не може да работи и не ѝ е удобно в разбирателство, то не ѝ върши работа.

Пуснахме този закон в комисия, за да видят хората, че отново ги лъжат, този закон е безумен, изтъкна той. И обясни - в него вие не сваляте никаква охрана на никого, а прехвърляте охраната на Борисов и Пеевски от НСО в МВР. Но това ще бъде обсъждано на първо и второ четене, което обаче ще се случи по правилник, той трябва да се чете и да се знае, добави Манев. Като поясни, че правилникът определя 7 дни за изготвяне на доклада. Вие можеше вчера да имате доклад, но нямате заради вашето безумие, продължи Маноил Манев. Аз като председател на комисия никога няма да рискувам служителите ѝ да бъдат под риск, когато вън се протестира срещу нас -народните представители, подчерта той. Не ви препоръчвам, г-н, Мирчев, да идвате с юмруци при мен, каза още той.