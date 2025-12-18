Тошко Йорданов: Предлагаме да отпадане промяната, с която се отнеха от президентството колите на НСО

Това Народно събрание направи промяна в закона, с която реално се отнеха колите на Националната служба за охрана (НСО) от президентството и утре ще внесем предложение за отпадане на тази промяна. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на "Има такъв народ".

През ноември парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за НСО – на Министерския съвет и на Хамид Хамид от "ДПС – Ново начало“ и група народни представители, и отхвърли този на Златан Златанов ("Възраждане“).

Министерският съвет предлага допълнение в Закона за НСО, с което автомобили на службата да бъдат прехвърлени на администрацията на президента. Със законопроекта на Хамид Хамид се забранява физически лица да предоставят лични автомобили на НСО, както и лични автомобили да бъдат оборудвани като коли със специален режим на движение по Закона за НСО.

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента по предложение на Калин Стоянов от "ДПС – Ново начало“.

През октомври президентът обяви, че ще ползва личната си кола. Малко след това обаче парламентът все пак реши да му прехвърли автомобили и шофьори от Националната служба за охрана.

Първо "ДПС–Ново начало" с лидер Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, поиска финансиране за нови коли за "Дондуков" 2, а по-късно Бойко Борисов настоя автомобилите и шофьорите просто да бъдат прехвърлени от НСО, за да „спре циркът". Радев обаче отговори, че управляващите "поднасят данайски дарове, за да компрометират президентската институция". ОЩЕ: Кабинетът "насила" кара Радев да приеме коли от НСО

Промените в Семейния кодекс

Депутатът от ИТН Александър Рашев коментира и промените в Семейния кодекс, като ги определи като една победа за нашите деца и за много стотин хиляди български граждани. Ние приехме възможност съда да постановява споделено родителство, когато и двете страни са поискали да упражняват родителски права", каза Рашев и уточни, че споделеното родителство означава, че важните решния ще се взимат съвместно от двамата родители.

Той отрече този законопроект да засяга Закона за защита от домашното насилие. "Семейният кодекс няма абсолютно нищо общо с това", добави още Рашев.