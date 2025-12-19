Повече камери и полицейски екипи по празниците, предупредиха за "черен лед"

Още днес ще бъдат поставени допълнителни екипи на входно-изходните пътни артерии в София и около търговските центрове, така че да се контролира движението. Това заяви началникът на сектор "Пътен контрол и осигуряване на мероприятия" към отдел "Пътна полиция" в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Светослав Величков пред журналисти.

Той обясни, че съвместно с експертите от "Управление и анализ на трафика" към Столична община, ще контролират трафика по кръстовищата, с помощта на камери. Там, където няма камери, ще има намеса от "Пътна полиция,", каза той. Трафикът днес е нормален, но очакваме да се засили в рамките на деня, обясни Величков и допълни, че в последния работен ден и в първия почивен- 24 декември, от полицията очакват да се засили осезаемо движението по пътищата.

На 4 януари ще има ограничение за камиони в посока към София на магистрали ,,Струма", ,,Тракия" и ,,Хемус", допълни Величков. Целта е облекчаване на трафика, тъй като се очаква интензивен трафик на леки автомобили. В района на магистрала "Струма" при пътен възел ,,Симитли" ще бъде въведено реверсивно движение на 22 и 23 декември. В посока Кулата ще има две ленти, а по преценка на "Пътна полиция" може да бъде въведено реверсивно движение в посока София.

Въвежда се забрана за камиони над 12 тона на 23 и 30 декември, съобщи Мирослав Ценов, директор на Дирекция ,,Ситуационен център и управление на трафика" към Агенция ,,Пътна инфраструктура" (АПИ). Тези дати са двата вторника покрай Коледа и Нова година, а движението ще бъде ограничено между 12:00 и 22:00 часа на всички магистрали, допълни Ценов.

Във Варна е въведена камера за наблюдение на трафика на Аспаруховия мост, съобщи Мирослав Ценов. Това се прави с цел предстоящо обследване на моста във връзка с ремонта, който е планиран за 2026 г. Не се мери скорост, а се подготвя статистика за вземането на правилни решения за подготовка на моста, така че да се избегнат инциденти в града.

"Черният лед" е характерен за този сезон, но не само той крие опасности за водачите, припомни Лъчезар Близнаков от отдел "Пътна полиция" към Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП). Сега температурите рано сутрин и вечер са много различни от тези през деня и създават различни условия за движение.

Водачите трябва да са внимателни, когато се движат по пътищата, призова той. Служителите на МВР са на пътищата, така че да обезпечим спокойното предвижване по празниците. Разчитаме водачите за разбиране, толерантност и едно спокойно движение по пътищата, допълни Близнаков.

Загиналите при пътнотранспортни произшествия (ПТП) от началото на годината до сега са с 22-ма по-малко в сравнение със същия период миналата година, каза Лъчезар Близнаков от ,,Пътна полиция" и допълни, че ранените в тежки транспортни инциденти от началото на 2025 година до сега са с 10 процента по-малко спрямо същия период през 2024 година.

От началото на т.г. до днес броят на случаите на нарушения, свързани с употреба на алкохол или наркотични вещества, е 150, каза Близнаков.

Мирослав Ценов, директор на "Ситуационен център и управление на трафика", каза, че с поставянето на сензори за отчитане на претоварени камиони, нарушенията са спаднали 10 пъти. Документите за нарушение се връчват автоматично, а успяваме да обхванем и чуждестранните нарушители, допълни той. Ако камион мине по републиканската мрежа неправомерно, органите на МВР ще го спрат или след това ще бъде разкрит чрез камерите, поставени по пътната мрежа, каза Ценов.