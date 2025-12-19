IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Терзиев за обновения бул. "Рожен": От "Надежда" до Северната тангента за 5 минути

Столичният кмет разкри и какви са плановете за следващата година

19.12.2025 | 13:51 ч. 7
Васил Терзиев, Facebook

Васил Терзиев, Facebook

"Вместо за 26 минути, вече ще пътуваме само 5 минути от железопътния надлез в "Надежда" до Северна скоростна тангента по новоизградения бул. "Рожен", заяви кметът на София Васил Терзиев и публикува снимки на обновения булевард. 

Той добави, че ремонтът на участъка е отразява последователната работа за модернизация на пътната инфраструктура на София – с реални действия не само за днешния трафик, а за устойчивото развитие на града в дългосрочен план.

"Продължението на булеварда с над 2 км е ключово за по-добрата свързаност на северните райони и за директния достъп до републиканската пътна мрежа. Новият участък е напълно готов и премина 72-часови изпитания на трамвайното трасе", добави столичният кмет.

Реконструкцията включва цялостно обновяване на инженерната инфраструктура – нови водопроводи и разделна канализация за битови и дъждовни води. Бул. "Рожен" вече разполага с по две активни ленти във всяка посока, локални платна, енергоефективно осветление, 204 нов дръвчета и озеленяване, както и интегрирано трамвайно трасе с дължина 1782м.

Целите за следващата година

"През 2026 г. ще продължим работа по: бул. "Ал. Стамболийски", включително пътните платна и релсовия път. С реконструкцията и изграждането на бул. “Мария Луиза“, бул. “Копенхаген“ и бул. “Скобелев“, които планираме през новата година, ще продължим инвестиции в обновяване на релсовата инфраструктура и модернизирането на града", очерта бъдещите планове Терзиев.

В заключение той добави, че по-добрата свързаност на града не е абстрактна цел, а се измерва в по-кратко време за път, повече сигурност и по-устойчива градска среда. Последователно с ясен план променяме условията в градската среда.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Васил Терзиев СО София бул. Рожен Надежда ремонт обновен булевард
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem