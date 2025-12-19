Терзиев за обновения бул. "Рожен": От "Надежда" до Северната тангента за 5 минути

"Вместо за 26 минути, вече ще пътуваме само 5 минути от железопътния надлез в "Надежда" до Северна скоростна тангента по новоизградения бул. "Рожен", заяви кметът на София Васил Терзиев и публикува снимки на обновения булевард.

Той добави, че ремонтът на участъка е отразява последователната работа за модернизация на пътната инфраструктура на София – с реални действия не само за днешния трафик, а за устойчивото развитие на града в дългосрочен план.

"Продължението на булеварда с над 2 км е ключово за по-добрата свързаност на северните райони и за директния достъп до републиканската пътна мрежа. Новият участък е напълно готов и премина 72-часови изпитания на трамвайното трасе", добави столичният кмет.

Реконструкцията включва цялостно обновяване на инженерната инфраструктура – нови водопроводи и разделна канализация за битови и дъждовни води. Бул. "Рожен" вече разполага с по две активни ленти във всяка посока, локални платна, енергоефективно осветление, 204 нов дръвчета и озеленяване, както и интегрирано трамвайно трасе с дължина 1782м.

Целите за следващата година

"През 2026 г. ще продължим работа по: бул. "Ал. Стамболийски", включително пътните платна и релсовия път. С реконструкцията и изграждането на бул. “Мария Луиза“, бул. “Копенхаген“ и бул. “Скобелев“, които планираме през новата година, ще продължим инвестиции в обновяване на релсовата инфраструктура и модернизирането на града", очерта бъдещите планове Терзиев.

В заключение той добави, че по-добрата свързаност на града не е абстрактна цел, а се измерва в по-кратко време за път, повече сигурност и по-устойчива градска среда. Последователно с ясен план променяме условията в градската среда.