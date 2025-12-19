IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"ДПС-НН" иска информация за мерките спрямо търговците, които спекулират

От партията се интересуват и за наложените им санкции

19.12.2025 | 15:48 ч. 4
Снимка: Пиксабей

От парламентарната група на "ДПС-Ново начало" са изискали информация от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисия по стоковите борси и тържищата информация за конкретни мерки, предприети спрямо търговците, които спекулират, информация за текущото състояние на цените на основните стоки от голямата потребителска кошница, както и за наложените до момента санкции на установени нарушители. Това съобщават в прессъобщение от формацията. 

От групата изразяват загриженост от липсата на достатъчна твърдост и безкомпромисност от страна на контролните органи при всички опити за спекулативно увеличение на цените. Защитата на доходите и интересите на българските граждани изисква реален контрол, навременни действия и ясна отговорност, допълват от "ДПС-Ново начало". 

В ежедневната си комуникация с хората народните представители отчитат като основен проблем сериозните притеснения от спекулативно нарастване на цените. Тези опасения се засилват допълнително от продължаващата политическа криза и свързаните с нея съмнения за занижен контрол и недостатъчна санкционна строгост спрямо нарушителите, пишат още от партията. 

В края на юли депутатите от Комисията по бюджет и финанси приеха мерките срещу евентуално недобросъвестно повишаване на цените от страна на търговците във връзка с членството на България в еврозоната, които ще важат до 8 август 2026 година.

Глобите за спекула с цените остават в размер между 5000 лева и 1 млн. лева в зависимост от големината на търговеца и тежестта на провинението.

