"ДПС-НН" иска информация за мерките спрямо търговците, които спекулират

От парламентарната група на "ДПС-Ново начало" са изискали информация от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисия по стоковите борси и тържищата информация за конкретни мерки, предприети спрямо търговците, които спекулират, информация за текущото състояние на цените на основните стоки от голямата потребителска кошница, както и за наложените до момента санкции на установени нарушители. Това съобщават в прессъобщение от формацията.

От групата изразяват загриженост от липсата на достатъчна твърдост и безкомпромисност от страна на контролните органи при всички опити за спекулативно увеличение на цените. Защитата на доходите и интересите на българските граждани изисква реален контрол, навременни действия и ясна отговорност, допълват от "ДПС-Ново начало".

В ежедневната си комуникация с хората народните представители отчитат като основен проблем сериозните притеснения от спекулативно нарастване на цените. Тези опасения се засилват допълнително от продължаващата политическа криза и свързаните с нея съмнения за занижен контрол и недостатъчна санкционна строгост спрямо нарушителите, пишат още от партията.

В края на юли депутатите от Комисията по бюджет и финанси приеха мерките срещу евентуално недобросъвестно повишаване на цените от страна на търговците във връзка с членството на България в еврозоната, които ще важат до 8 август 2026 година.

Глобите за спекула с цените остават в размер между 5000 лева и 1 млн. лева в зависимост от големината на търговеца и тежестта на провинението.