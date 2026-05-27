Синята спирала става хит

Модерна за пролетта и лятото

27.05.2026 | 21:11 ч.
Снимка: iStock/LindaParton

Към края на пролетта сме, времето се затопля все повече, слънчевите дни ще преобладават и лятото наближава. А това значи само едно - прекарваме все повече време навън - в паркове, градинки, заведения на открито, по концерти, фестивали, на лято кино, летен театър и т.н.

И именно сега е времето да експериментираме, да залагаме на смели тенденции. Що се касае до гримът, точно един такъв тренд се появява сега.

В края на пролетта и през лятото на 2026 г. ще е много модерно редовно да си слагате синя спирала, съобщават от британския "Cosmopolitan". Ако ви е омръзнало от класическите и еднообразни визии и искате нещо различно от черна спирала, задължително заложете на синя такава.

Синята спирала беше хит и през 80-те години, част от диско стила. Сега отново я виждаме навсякъде.

Тя стои чудесно за летните месеци, когато има много събития на открито и трябва да блеснете със свеж, сладък и лъчезарен външен вид. Синята спирала помага да направите това.

Най-хубавото е, че не е само един тон. Има индиго синьо - с лилави оттенъци, модерното сега кобалтово синьо, елегантно тъмносиньо, синьо-зелено, нежно светлосиньо и т.н. Избирайте според вкуса, облеклото и аксесоарите.

красота синя спирала спирала тенденции грим
