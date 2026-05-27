Разберете повече за прекрасните деца на Боно от U2

Семейна приказка зад светлините на сцената – така може да бъде описан животът на Боно извън музиката, турнетата и световните сцени.

Докато милиони фенове по света познават фронтмена на U2 като една от най-влиятелните фигури в рок музиката и международния активизъм, в личния си живот той има друга, не по-малко важна роля – тази на съпруг и баща. Зад емблематичните тъмни очила и десетилетната кариера стои мъж, който многократно е признавал, че най-голямото му постижение не е музиката, а семейството, което е изградил със съпругата си Али Хюсън.

Любовната история на Боно и Али започва още в ученическите години.

Двамата се срещат, когато са едва на 12 години, а близо десетилетие по-късно се женят през 1982 година. Малко холивудски или музикални бракове успяват да преминат през толкова изпитания и да останат стабилни в продължение на десетилетия. Именно тази силна връзка поставя основата на голямото им семейство, в което се раждат четири деца – Джордан, Ив, Илайджа и Джон.

През годините Боно неведнъж е признавал, че първоначално идеята за бащинство го е плашела.

Като човек, живеещ между турнета, сцени и световна известност, той не е бил убеден, че може да съчетае живота на рок звезда с ролята на родител. В мемоарите си музикантът откровено споделя, че се е страхувал да не се провали като баща и да не повтори грешки от собственото си детство. Именно разговор със съпругата му Али променя начина, по който възприема родителството, и му показва, че семейният живот не означава отказ от мечтите, а намиране на нов баланс.

Джордан Хюсън

Най-голямото дете на Боно е дъщеря му Джордан Хюсън, която се ражда през 1989 година в Дъблин. Тя идва на света именно на рождения ден на баща си и по-късно Боно я описва като най-големия подарък, който някога е получавал.

Въпреки че расте в семейството на една от най-големите музикални звезди в света, Джордан избира различен път. Вместо да последва музиката, тя се насочва към образованието, технологиите и социалния активизъм.

След обучението си в Колумбийския университет, където получава бакалавърска степен по политически науки, тя основава компанията Speakable – платформа, създадена с идеята да насърчава обществената ангажираност и социалните каузи. По-късно получава магистърска степен по творческо писане от същия университет, a днес се занимава с музика и пише песни.

Джордан многократно е подчертавала, че въпреки известните контакти на баща си, е искала да изгради кариерата си самостоятелно. Усилията ѝ получават признание, когато попада в престижната класация „30 под 30“ на Forbes.

