Ferrari представи електрическото Luce, а интернетът "се запали" колко е грозно ВИДЕО/СНИМКИ

Снимки: Reuters 1 / 4 / 4

Ferrari показаха първия си електрически модел. И вместо да чуят възторжени възгласи от феновете, създателите на автомобила бяха буквално разкъсани онлайн. Почти не може да се срещне човек, който да харесва новото Ferrari Luce 2027.

Спортният автомобил впечатляващи в цифри: 1035 конски сили, четири електрически мотора, заявена максимална скорост от 193 мили в час и достатъчно футуристични технологии, за да накарат космически кораб да се изчерви. На хартия звучи като вид електромобил, който би трябвало да ужаси всичко останало на пътя.

За съжаление на Ferrari, интернет разгледа спецификациите, кимна учтиво и веднага започна да критикува дизайна. За марка, известна с оформянето на едни от най-драматичните и красиви спортни автомобили, правени някога, високата форма на електрическия седан Luce остави феновете... объркани, меко казано. В рамките на часове след представянето му социалните медии бяха залети от мемета, шеги и сравнения, които бяха някак си по-сурови от това, което критиците казваха за редизайна на Jaguar миналата година.

Много ентусиасти дори не говореха за 1035 конски сили. Те говореха за това как Luce всъщност изобщо не прилича на Ferrari.

Някои се пошегуваха, че изглежда като "Ferrari, проектирано изцяло в самолетен режим". Други го сравниха с луксозен тостер, концептуална кола, която случайно е избягала от стаята с глинени модели".

Най-голямото повтарящо се оплакване? Всичко, свързано с дизайна. Елегантната, агресивна визия на Ferrari е заменена с по-гладка, по-тъмна предница с тежки панели, която според много фенове прилича повече на технологична джаджа, отколкото на италиански суперавтомобил. Някои бързо го нарекоха "китайско копие на Tesla". Вертикалните пропорции и високата задна част също накараха хората да се питат дали Ferrari произвежда спортен седан, кросоувър или нещо средно и просто отказаха да го обозначат.

"Ferrari току-що уби марката си, точно както направи Jaguar. Това е директно за боклука в автоморгата", гласи един коментар.

Свързани статии Папа Лъв XIV тества е-Ferrari, критики за модела онлайн ВИДЕО

Един от популярните автомобилни блогъри, известен и в TikTok - TheGuyGray, също изрази възмущението си, започвайки коментара си с думите:

"Хубав ли е денят ви? Какво ако ви кажа, че това е новото Ferrari? Да, точно като при мен, денят ви е напълно съсипан."

#luce #electriccar #fyp #asyouwere ♬ original sound - ThatGuyGray @thatguygray95 If you’re having a good day, I’m sorry but I am about to ruin it for you! This is the brand new Ferrari Luce. This is the Italian manufactures first ever fully electric vehicle and I am so disappointed with them! Designed by the man behind Apple Products this car is a sad day in the timeline of Ferrari! I just pray it drives well for everyone’s sakes! #ferrari

Никой не харесва Luce

Според POLITICO колата е разгневила дори министъра на транспорта в Италия... както и цяла Италия.

"Електрически, изключително скъп (550 000 евро!) и, естетически погледнато, говори сам за себе си... Прилича на всичко друго, но не и на Ferrari. И това трябва да се нарече "иновация"? Чудя се какво би казал Енцо Ферари...?" написа министърът на транспорта Матео Салвини в публикация в социалните мрежи.

Коментарите на Салвини вероятно ще засилят напрежението между италианското правителство и семейство Аниели-Елкан, най-големият акционер във Ferrari, и световния производител на автомобили Stellantis.

Електрическият модел възмути и Лука ди Монтедземоло, председател на Ferrari от 1991 до 2014 г., който превърна компанията от губеща в една от най-печелившите автомобилни марки в света.

"Не мога да кажа какво наистина мисля: бих навредил на Ферари", заяви той. "Рискуваме разрушаването на един мит и много съжалявам за това. Надявам се поне да премахнат подскачащия кон от емблемата й. Това със сигурност е кола, която поне китайците няма да копират от нас."

Former Ferrari chairman Montezemolo tears the new electric Ferrari “Luce” apart: “I cannot say what I really think: I would harm Ferrari. We risk the destruction of a legend. So sorry. Take the Prancing Horse off. At least the Chinese won’t copy this car” pic.twitter.com/3qYirOSCjH — Antonello Guerrera (@antoguerrera) May 26, 2026

Монтедземоло е известен с това, че през 2013 г., към края на времето си начело на фирмата, е казал, че "никога няма да произвеждаме електрически автомобил, докато аз съм председател", след подобни коментари през 2011 г.

Ferrari е продавала кола без емблемата си: гамата спортни автомобили Dino V6 през 60-те и 70-те години на миналия век, кръстена на сина на основателя Енцо, Алфредо, с прякор "Алфредино".

Италианският политик Карло Календа отправи една от най-силните реакции, описвайки автомобила като дълбоко естетическо и технологично предателство спрямо наследството на Ferrari. Критиките на Календа отразяваха разочарованието на традиционалистите, които вярват, че идентичността на Ferrari винаги е била вкоренена в емоционалната производителност на двигателя с вътрешно горене, елегантните пропорции и неповторимия италиански дизайнерски език.

Любимото на всички любители на автомобилите списание TopGear също даде своето мнение по въпроса. Медията излезе със статията "Къде се нарежда Luce EV в класацията на най-грозните Ferrari-та?"

"Новото Ferrari Luce EV... ще изисква известно време, за да се свикне. Добре де, ще изисква доста време. Дори повече от други скорошни "мармаладени" модели, като Jaguar Type 00 и Bentley EXP 15. И онзи Mercedes-AMG GT 4dr с твърде много задни светлини", пишат от изданието, изброявайки останалите грозни модели на Ferrari.

Акциите на Ferrari се сринаха след представянето

Във вторник акциите на фирмата паднаха с повече от 8% на фондовата борса в Милано и с над 5% в Ню Йорк.

Конкуренти в областта на суперавтомобилите като Lamborghini и Porsche са намалили плановете си за електрически превозни средства поради слабото търсене и интензивната конкуренция от китайските марки.

Главният изпълнителен директор на Ferrari Бенедето Виня заяви в Рим, че разработването на Luce, което на италиански означава "лека", е отнело половин десетилетие.

Ferrari планира да пусне на пазара електрическото превозно средство (EV), след като преди това изключи подобен ход, избирайки вместо това да произвежда хибридни автомобили, задвижвани както от бензин, така и от електричество.

Luce работи с електрически двигател, произведен от Ferrari, на всяко колело, което помага на колата да достигне 96 км/ч (60 мили в час) за около 2,5 секунди. Фирмата заяви, че всички компоненти са произведени вътрешно, така че колата да може да бъде ремонтирана от компанията в бъдеще, като по този начин се защитава препродажната стойност на Luce.

Преминаването на гигантите в автомобилната индустрия към електрически превозни средства се сблъска със сериозни препятствия през последните години.

Производителите на автомобили, включително Ford и Volkswagen, удвоиха усилията си за бензинови автомобили, особено в САЩ, поради слабото търсене и регулаторните промени при президента Доналд Тръмп, който намали стимулите за купувачите на електрически превозни средства.

Пускането на пазара на електрическия концептуален автомобил на Jaguar беше силно критикувано за изоставяне на класическия стил на британската марка.

Но не всички коментатори реагираха негативно на новия автомобил, като една публикация гласи:

"Абсолютен майсторски клас в дизайна. Ferrari току-що представи спиращата дъха концепция LUCE и тя е тотална революция."

Главният дизайнер на Ferrari Флавио Мандзони заяви в интервю за YouTuber-а Клео Абрам, че критиците са част от иновационния процес. Той призна, че концепцията за електрическо Ferrari с нов дизайн е "поляризиращо", но вярва, че хората ще го оценят през следващите месеци.