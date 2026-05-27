"Дроновата дипломация" превръща Украйна в нов геополитически фактор

След като обърна хода на нещата на бойното поле и промени характера на съвременната война в този процес, Украйна сега е на път да трансформира света с още един скок напред - като се превърне в геополитическа сила. Досега повечето страни, които работеха с Украйна, го правеха като доставчици на подкрепа. Фактът, че го правеха на капково, често твърде малко и твърде късно, принуди Киев да разработи свои собствени инициативи за оцеляване, пише Forbes. Този навик на наложена самодостатъчност сега ѝ позволи да премине от отбрана към нападение на множество фронтове, включително в областта на геополитическото влияние - област, в която никой не смяташе, че тя може да се съревновава с Русия. Досега.

Наскоро Киев предложи да помогне на Молдова да овладее военно заплахата от съседната анклава на Москва, Приднестровието, с войски, съветници и технически ноу-хау. Това е особено хитър ход - на много символични и практични нива. Той противодейства на ходовете на Русия на по-широка шахматна дъска, които ще засегнат Украйна - в този случай опитът на Кремъл да сплаши Европа от източния й фланг, за да спре да помага на Украйна. Той демонстрира на европейските страни, че Украйна ще защити Европа от преки заплахи, дори ако ЕС не може или не иска да го направи, като сключва преки споразумения с държавите-членки. Той предотвратява заплахата от надигащ се политически преврат в съседна Румъния, където промосковски популист изглежда вероятно да спечели изборите. Той заобикаля цялата бюрокрация, свързана с присъединяването на Украйна към ЕС или НАТО, като просто обръща процеса и разполага украински войски в Европа. В момента се обсъжда подобно споразумение между САЩ и украинските военни.

Докато Белият дом изглежда решен да спре да предоставя помощ на Украйна за нейната отбрана, Пентагонът заема по-настоятелна практическа позиция. Началниците на въоръжените сили знаят, че изостават значително в техниките на съвременната война с дронове и произтичащата от това революция в понижаването на разходите. Това важи не само за основната технология на безпилотните летателни апарати, но и за всички свързани с нея технологии - автоматизацията чрез изкуствен интелект, заглушаването и противодействието на заглушаването на дронове, въздушното наблюдение, военноморската и роботизираната наземна дронна технология и други подобни.

Функционалното сътрудничество от този вид в области, които са толкова важни за бъдещото планиране, би поставило американските въоръжени сили отново в пряка симбиоза с украинските, като тихо заобикаля политическите пречки на по-високо ниво. Но има и друг фактор: опасността, че по-евтината, по-бърза и по-малко обвързана с условия помощ от Украйна ще измести или намали доходните оръжейни сделки на Америка с Персийския залив, на стойност над 100 милиарда долара през последното десетилетие. Новите съюзи на Киев там го поставят в позиция да постави контраусловия към офертата на Пентагона. И тук отново износът на дронове от Украйна към други страни й дава геополитическо влияние по целия свят. В Персийския залив и Саудитска Арабия шокът от уязвимостта спрямо иранските "Шахед" и ракети отвори вратата за военното присъствие на Киев.

Щетите, нанесени от Иран с помощта на Русия и Китай, бяха достатъчно широко разпространени - въпреки скъпите системи за отбрана, доставени от САЩ - за да застрашат целия икономически модел на Персийския залив в обозримо бъдеще. Участието на Украйна осигурява ноу-хау не само за отбрана срещу "Шахед", но и за достъпна контра-заплаха от масирани вълни от прецизни удари срещу ирански цели.

Друга фундаментална иновация, която никой все още не е взел предвид в бъдещето на войната, е, че Украйна е адаптирала използването на дронове, за да замести необходимостта от наземни войски - на практика война с дронове вместо наземна война. Видяхме приложението на това по много начини, като например нанасяне на удари по войници в окопи, дървесни редици, къщи, коли и много други места, където досега бяха необходими наземни войски. На практика старите сражения от къща на къща или дори патрулирането по улиците вече няма да са необходими. Този конкретен пробив би променил коренно безизходната ситуация на американските въоръжени сили в Иран, например, където те не успяха да окажат натиск върху режима след масирани опустошителни въздушни бомбардировки, защото следващата стъпка би изисквала инвазия. На практика това е еквивалентът на масовото елиминиране на елементи на "Хизбула" в Ливан от Израел чрез техните мобилни телефони. С тази разлика, че това не е еднократен военен ход, а стратегия за продължителна кампания - която би преодоляла парализата на Вашингтон в конфронтацията с иранския режим.

Принципът за американската армия в региона важи не само за Иран.

Последните доклади сочат, че много от ракетите, които са ударили съоръженията на страните от Персийския залив, са дошли от проирански елементи в Ирак. Извършителите са се разпръснали по улиците на градовете или в гаражи.

С мобилни или малки групи цели, скрити в жилищни райони, се справя много по-добре с дронове, като се причиняват минимални щети на околността, особено когато става дума за номинално приятелска страна като Ирак. Преди всичко, присъствието на Украйна в Персийския залив означава, че тя може да достигне отвъд континентите, за да неутрализира международната стратегическа дълбочина на Москва, като нанесе пряк удар отблизо по Иран - най-верният съюзник на Русия във войната срещу Украйна.

В Балтийските държави и Тайван се подготвят подобни споразумения с Украйна. Огромната територия на Русия, простираща се от Атлантическия до Тихия океан, от Северния полюс до Близкия изток, означава, че тя може да привлече съюзници от единия край на света към конфликти в другия. Например севернокорейски войски или военни материали от Китай, предназначени за използване в Украйна. Москва води световна война, дори ако западните страни не искат да го признаят. Украйна е единствената страна, която всъщност се справя с предизвикателството по цялостен начин. Дипломацията на Украйна с дронове по целия свят ѝ позволява да организира стратегическите си нужди по начини, които досега бяха запазени за суперсилите.