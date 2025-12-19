bTV: Водим диалог с Мария Цънцарова за развитието ѝ

bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика.

Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината, гласи позицията на телевизията.

По-рано се появи информация, че телевизията ще освободи двойката като водещи на сутрешния блок, а след минути започва и протест пред медията в защита на Цънцарова.