bTV: Водим диалог с Мария Цънцарова за развитието ѝ

Тя и Златимир Йочев не са освободени

19.12.2025 | 17:56 ч. Обновена: 19.12.2025 | 17:57 ч. 33
Снимка: bTV

bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика.

Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината, гласи позицията на телевизията.

По-рано се появи информация, че телевизията ще освободи двойката като водещи на сутрешния блок, а след минути започва и протест пред медията в защита на Цънцарова.

мария цънцарова златомир йочев
