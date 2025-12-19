IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Каква е ролята на Румен Радев в политическата безизходица?

19.12.2025 | 21:11 ч. Обновена: 19.12.2025 | 21:11 ч. 24

Вече е ясно - президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство след празниците. Формално – още една стъпка по Конституция. Реално – пореден опит да се излезе от политическата безизходица.

Радев не говори за надежда, а за изчерпано доверие. За парламент, в който диалогът е разрушен, а решенията все по-трудно убеждават обществото, че са в негов интерес.

Спорът за машините, за разписките, за контрола над вота вече не е технически.

Той е симптом на дълбока криза на доверие – в изборите, в институциите, в самата идея за представителна демокрация.

За политическата безизходица в ефира на "Директно" коментира политолога и преподавател в НБУ Иван Начев.

Вижте разговора във видеото.

