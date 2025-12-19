Гражданите бяха позабравили, че те са сила и могат да променят

През последните няколко години България влиза от политическа криза в политическа криза. Депутатите трудно намират общ език в парламента, но този път новината е извън него - обществото излезе на улицата и каза точно на тези политици какво не му харесва.

"Ако съдим от протестите от последния месец, можем да кажем, че някъде във времето диалогът е счупен. Ако има позитивна страна, тя е, че гражданите след много дълго време осъзнаха силата на своето гражданско участие. Бяхме позабравили, че те са сила и тяхното участие може да променя", заяви изпълнителният директор на ФРГИ Илияна Николова в студиото на "Директно".

"Организацията ми подкрепя гражданското участие на младите хора. Продължаваме да смятаме, че гражданското образование се случва прекалено късно. Медийната грамотност е част от него. Гражданското образование се въвежда като предмет в 10 и 11 клас, когато някои от българските младежи вече са пълнолетни", допълни тя.

"Инвестор.бг" АД изпълнява инициатива, подкрепена от Институт "Отворено общество - София" и съфинансирана от Европейския съюз в рамките на проекта Media Resilience.

Изразените възгледи и мнения са само и изцяло на техните автори и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на Институт "Отворено общество – София" (ИООС).

Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.