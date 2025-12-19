IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Двама руснаци са арестувани на летище София по искане на САЩ

Те се намират в ареста с мярка „задържане под стража“

19.12.2025 | 22:52 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Руските граждани Олег Олшански и Сергей Ивин бяха арестувани на летище София по искане на Съединените щати, съобщи руското посолство в България.

Посолството уточни, че двамата се намират в ареста с мярка „задържане под стража“, а делата им за екстрадиция се разглеждат от български съд.

„Руските граждани бяха арестувани на летище София по искане на САЩ. Български съд вече е издал решение за екстрадиция на Олшански, което неговите адвокати ще обжалват пред по-горна съдебна инстанция. Заседание по делото на Ивин все още не е проведено. Наши служители поддържат контакт с руските граждани и с техните защитници“, съобщиха от консулския отдел на дипломатическата мисия.

Към момента няма официална информация относно основанията, на които САЩ са поискали екстрадицията на двамата руски граждани. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem