Двама руснаци са арестувани на летище София по искане на САЩ

Руските граждани Олег Олшански и Сергей Ивин бяха арестувани на летище София по искане на Съединените щати, съобщи руското посолство в България.

Посолството уточни, че двамата се намират в ареста с мярка „задържане под стража“, а делата им за екстрадиция се разглеждат от български съд.

„Руските граждани бяха арестувани на летище София по искане на САЩ. Български съд вече е издал решение за екстрадиция на Олшански, което неговите адвокати ще обжалват пред по-горна съдебна инстанция. Заседание по делото на Ивин все още не е проведено. Наши служители поддържат контакт с руските граждани и с техните защитници“, съобщиха от консулския отдел на дипломатическата мисия.

Към момента няма официална информация относно основанията, на които САЩ са поискали екстрадицията на двамата руски граждани.