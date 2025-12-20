IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Салонът, в който жена получи втора степен изгаряния от пилинт, остана без регистрация

Там вече не може да се извършва дейност като козметични процедури

20.12.2025 | 22:15 ч. 5
Салонът, в който жена получи втора степен изгаряния от пилинт, остана без регистрация

Салонът, в който жена получи втора степен изгаряния, след "билков пилинг", от вчера е с отнета регистрация. За това съобщиха от столичната здравна инспекция.

До дерегистрация се е стигнало, защото проверяващите не са били допуснати до злополучното студио за красота, което се намира в жилищен блок в столицата, няколко пъти само в рамките на тази година.

Отнетата регистрация означава, че в салона вече не може да се извършва дейност като козметични процедури, съобщава bTV.

"Болките бяха... дори не мога да ги опиша. Козметикът се стресна. Но ме увери, че всичко ще бъде наред и процедурата си продължи", коментира потърпевшата Лияна.

"Възстановяването ще продължи 1 година, като първите 6 месеца са критични и не мога да се излагам на пряка слънчева светлина", посочи тя.

"Аз не съм направила нищо, което е извън протокола. Вие смятате ли, че ако ви сложа киселина на лицето, няма да има изгаряне? Тази специална трансформация на лицето, която трябва да се случи, няма да стане с намазване на шоколад", заяви козметичката Делчева по телефона.

Проверка в интернет страница на салона показва, че козметичката продължава да рекламира дейността си, включително и процедури като поставяне на хиалуронови филъри и ботокс.

Жената не е включена в регистрите на Българския лекарски съюз, което означава, че няма право да извършва медицински процедури.

