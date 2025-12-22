IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Намериха 62-годишен в гората, загинал с АТВ

Изясняват се причините за инцидента

22.12.2025 | 14:02 ч. 1
Снимка: Пиксабей

От полицията съобщиха, че 62-годишен жител на София е намерен мъртъв в гориста местност в ковачевското село Светля. Сигналът е подаден на 20 декември, малко след 20:00 ч., от 60-годишната му съпруга, която е уведомила органите на реда в Радомир, че мъжът е напуснал вилата им около 15:00 ч., управлявайки АТВ и не се е прибрал.

Сформиран е оперативен щаб и са предприети издирвателни действия. В акцията са се включили полицейски служители, както и доброволци от Аварийно-спасителния отряд към Община Перник. При претърсване на района, около 3:00 ч., мъжът е открит в гориста местност над селото, затиснат от управляваното от него АТВ и без признаци на живот.

На място е извършен оглед в присъствието на съдебен лекар, не са установени следи от насилие. От Областната дирекция на МВР съобщиха за БТА, че тялото е транспортирано за аутопсия в Съдебна медицина - Перник. По случая е образувано досъдебно производство, изясняват се причините и обстоятелствата около инцидента.

