Задържани са двама в Самоков, платили с фалшиви евро банкноти

Двама мъже са задържани в Самоков, след като са платили с фалшиви евро банкноти, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът в полицията е получен в сряда около 13:00 часа от управител на търговски обекти в Самоков. Той казал, че двамата мъже са му платили с четири банкноти с номинал 100 евро, за които впоследствие е установил, че са фалшиви.

Полицейските служители са предприели действия и са установили двамата самоковци, закупили стоки с неистинските банкноти. При извършеното претърсване в колата на единия са били открити още две фалшиви банкноти от по 100 евро.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 244 от Наказателния кодекс, който гласи, че кoйтo пpoĸapa в oбpaщeниe пoдпpaвeни пapични или дpyги знaци, или плaтeжни инcтpyмeнти, пpиeмe, пpидoбиe или cи cлyжи c тaĸивa, ĸaтo знae, чe ca пoдпpaвeни, или ги пpeнece пpeз гpaницaтa нa cтpaнaтa, или ги пpeвoзвa, ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa oт двe дo oceм гoдини.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата, предаде БТА.