Икономиката на Франция се срива, скоро ще стане "страна от третия свят"

Французите бяха основатели на Европейския съюз и в продължение на десетилетия бяха сред най-богатите му граждани. Те гледаха отвисоко на по-бедните народи като кипърците и италианците и смятаха германците за свои равни в икономиката.

Днес обаче Франция е във втората дивизия на ЕС. За трета поредна година националното богатство на глава от населението е под средното за блока - и дори под това на Кипър, според данни на Евростат.

Французите изостават от северноевропейците и биват настигани от тези на изток. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, поляците ще бъдат по-богати от тях в рамките на десет години.

Докато малки страни като Люксембург и Ирландия имат брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, който е повече от два пъти по-висок от средния за Европа, ако тази средна стойност е определена на 100, тогава Германия, най-голямата икономика на блока, е класирана на 116-то място, Обединеното кралство е на 99-то, а Франция е на 98-мо място, според данните на Евростат за 2024 г., последните налични данни.

Що се отнася до италианците, които са били с 10,1% по-бедни от французите през 2020 г., те сега са на почти същото ниво, установи отделно проучване на Европейската комисия. БВП на глава от населението по паритет на покупателната способност - мярка за доход на човек, отчитаща валутните разлики - е 59 453 долара в Италия и 59 683 долара във Франция.

Цифрите са още по-поразителни, защото ЕС като цяло изостава все повече от САЩ по отношение на икономическото влияние, казват анализатори. Те предизвикаха изблик на отчаяние от коментаторите, особено от десните.

Вземете например Никола Баверес, виден есеист и бивш висш държавен служител. Пишейки в Le Figaro, той каза:

"Нашата страна се превърна в Аржентина на Европа. Франция е затворена в адска спирала, която я води към статут на страна от третия свят."

Бюджетът за 2026 г., който парламентът одобри в понеделник, не изпълва Баверес и други критици с надежда за по-добро бъдеще. Те казват, че е съставен от факторите, отговорни за последните провали на Франция: смесица от високи данъци, още по-високи публични разходи и нарастващ дълг, за да се преодолее пропастта между двете.

Фредерик Дуе, професор по право в университета Руан-Нормандия, заяви, че премиерът Себастиан Льокорню повтаря грешките от миналото.

"Бавното обедняване на Франция е следствие от политики, които са толкова скъпи, колкото и неефективни", пише той в Le Figaro. "Мантрата на нашите технократи и политици е, че повишаването на данъците решава нашите проблеми."

39-годишният Льокорню призна, че бюджетът му е "несъвършен", но каза, че страната е имала късмет, че изобщо е имала такъв. При липсата на мнозинство в Националното събрание - резултат от злополучното решение на Еманюел Макрон да свика предсрочни парламентарни избори през 2024 г. - двамата му предшественици бяха свалени от власт, докато се опитваха да приемат бюджет.

Нехаризматичният и скромен Льокорню почти изчезна още по-бързо. Той подаде оставка през октомври, месец след като беше назначен за министър-председател от Макрон на фона на смут в кабинета, само за да бъде назначен отново седмица по-късно в един от по-странните епизоди на политическата криза, която е хванала Франция в капан. Центристът призна, че е начело на най-слабото правителство, което Франция е имала от десетилетия. Той се зае да спаси поста си, като постигна сделка с депутатите от Социалистическата партия.

Когато социалистите бяха на власт за последен път между 2012 и 2017 г., те направиха голям скок назад със страната, според Матийо План, заместник-директор на Френската обсерватория на икономическите цикли. Той каза, че икономиката на предлагането, въведена по време на президентството на Франсоа Оланд, е съвпаднала с един от двата основни периода на съвременния френски упадък - другият е пандемията, когато Макрон похарчи повече от други страни от ЕС, но с по-малко въздействие върху последващия растеж или просперитет, според План.

Социалистическата партия поиска повторение на политиките, които икономистът каза, че са се провалили преди десет години, и Льокорню се съгласи. Отхвърляйки ключови точки от програмата на Макрон, насочена към бизнеса, той спря водеща реформа на държавната пенсионна система, добави 6,5 милиарда евро към данъчните задължения на богатите семейства и 7,3 милиарда евро към тези на големите компании.

От друга страна, имаше увеличение на социалните помощи с 50 евро на месец за нископлатените работници, предлагане на храна в столова за 1 евро за студенти и увеличение на социалните помощи с 400 милиона евро за жилищни субсидии.

Публичните разходи, които вече са сред най-високите от всички развити страни по отношение на дела си в националното богатство, над 1,7 трилиона евро, се очаква да се увеличат с 38 милиарда евро тази година. Данъчните приходи ще представляват 43,9% от националното богатство, в сравнение с 43,6% през предходната година.

Първоначално правителството се надяваше да намали публичния дефицит от 5,4% от националното богатство миналата година - третият най-висок в ЕС - до 4,7% през 2026 г. и планираше да го направи до голяма степен чрез съкращения на разходите. Новата му цел е дефицит от 5% тази година - все още оптимистична цел, според много икономисти - и планът е да се постигне най-вече чрез повишаване на данъците. Междувременно се очаква националният дълг от 3,4 трилиона евро да нарасне още повече.

В бюджета няма много средства, които да насърчат французите да работят повече, въпреки че много икономисти казват, че страната е затруднена от склонността си да навлиза на пазара на труда по-късно от съседите си, да излиза по-рано и да въвежда по-кратко работно време между тях.

Приска Тевенот, депутат от центристкия лагер на Макрон и бивша говорителка на правителството, каза:

"Социалистическата партия получи мечтания си бюджет."

Джордан Бардела, председател на популистко-десния "Национален фронт", каза, че бюджетът "е пълен нови данъци" и твърди, че Оливие Фор, първият секретар на социалистите, е де факто министър-председател.

Междувременно умерената левица едва успя да сдържи радостта си. Един депутат от социалистите каза:

"Не мисля, че Лекорню си е представял, че ще даде толкова много, когато е започнал да преговаря с нас."

Екипът на Макрон се хвали със "стабилността", която според него бюджетът ще донесе на семействата и бизнеса. Но Карин Камби, временният председател на Сметната палата, заяви, че Франция се нуждае от промяна, а не от статуквото.

"Спешно е да се действа енергично, за да се намали дефицитът ни, да се контролират разходите ни и да се стабилизира публичният ни дълг", каза тя.

Le Monde отвърна:

"Това със сигурност няма да е така през 2026 г."

С предстоящите президентски избори следващата година, ограниченото пространство за маневриране на правителството вероятно ще бъде допълнително стеснено, според коментатори. France Info, държавното радио, заяви, че Льокорню планира малко повече от спешни субсидии за фермерите и законопроект за разрешаване на асистирано умиране, който в никакъв случай не е сигурно, че ще получи парламентарно одобрение. Според него той се е отказал от надеждата да приложи вида икономическа реформа, която хора като Камби наричат ​​необходима.

Години наред Франция можеше поне да се успокоява с раждаемостта си, която беше значително по-висока от средната за ЕС. Миналата година обаче имаше повече смъртни случаи, отколкото раждания, за първи път от Втората световна война насам. Населението нарасна, но само благодарение на имиграцията.

Не само в Париж перспективите предизвикват мрачни чувства. В редакционна статия регионалният ежедневник в Бретан, Le Télégramme, заяви, че ще е необходима смелост, за да се преодолеят трудностите на страната. Той отбеляза, че сред политическата класа това не се наблюдава.