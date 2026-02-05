Дикме: Времето на старите политици отминава, Борисов е един уплашен човек

Мехмед Дикме, бивш земеделски министър, коментира промените в Конституцията, изборът на служебен министър-председател и предстоящите избори за парламент.

По думите му най-голяма глупост, която е била направена, е промяната в Конституцията, отменяйки правомощията на президента да не избира самостоятелно премиер за служебен кабинет.

"Сега политиците търсят начин да се справят с това, защото предложението на ГЕРБ да изберат нов председател на парламента е много екстравагантно и всъщност признават грешката с промяната на Конституцията”, на мнение е Дикме.

Той поздрави президентската институция, която, въпреки промените, се държи достойно. “Политиците не успяха да направят един бюджет, това, което им е работата, а се бъркат в работата на президентството", обясни пред bTV бившият министър.

Според него Йотова ще намери най-добрия за министър-председател. Даде пример със Сергей Станишев - който не е имал административен, а само политически опит. "4 години беше един успешен министър-председател. Т.е въпросът е дали човекът ще бъде достатъчно комуникативен, защото неговата работа не е да върши някакви грандомански неща”.

Дикме подчерта, че основната работа на служебния кабинет е да организира провеждането на честни избори. “В обществото има наслоено едно недоверие, че той не е провел честни избори по най-добрия начин. Мисля че президентската институция вече има яснота. Най-важното е да има собствено мнение. Винаги някой с някого е свързан, не може да намерим равноотдалечен, да има характер, да не се подчинява”.

Дикме е на мнение, че Андрей Гюров би могъл да бъде добър служебен премиер. Екс министърът подчерта, че този служебен кабинет има вероятност да изкара и до следващите парламентарни избори през есента.

Радев и предстоящите избори

Според него Радев, колкото и да е критикуван, много добре си изигра своята роля, намерил е времето кога да излезе на политическата сцена.

“От друга страна обаче той даде един огромен шанс на вицепрезидентката, която сега е президент да се докаже до президентските избори и нищо чудно есента да имаме избори 2 в 1, а още по-интересно и за мен би било съвсем нормално за следващия президент да бъде журналист", коментира Дикме.

По думите му заради това тази предизборна кампания няма да мине в силно конфронтационен стил и дори опонентите на Радев няма да говорят отявлено за това

"Бойко Борисов два пъти го гледах при Цветанка Ризова. Добре го познавам, много сме работили заедно. Изглеждаше ми като един уплашен човек. Може би е уплашен от това, че времето на старите политици като че ли отминава. Идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия, защото обществото търси нови лица. Много е важно дали Радев ще бъде първа политическа партия, дали ще бъде в първата тройка - това е изключително важно", коментира бившият министър.