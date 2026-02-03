Борисов: Всичко е екстравагантно в момента, вече не се хващам на ръченици

"Всичко е екстравагантно в момента. Вече седмици наред виждаме, че изборите се бавят, а ние искахме незабавно да се направят". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред bTV, като това е първото му телевизионно интервю от много години.

Той отговори така на въпроса каква е "била тази екстравагантна идея да предложат нов шеф на парламента на президента Йотова".

"Вече не се хващам на такива хора и ръченици", каза той, визирайки промените в Конституцията и въвеждането на "домовата книга". Борисов подчерта, че не бяга от отговорност.

"Със Слави Трифонов и Атанас Зафиров не съм говорил. Защо са тези консултации?! За да чуем колко е трудно да се избере премиер", коментира той по повод срещите при Илияна Йотова.

"Ако считате, че от декември до април са бързи избори?! Ние сме чули хората и сме се махнали", продължи Борисов. На забележката, че "са получили тези 20 дни", той отговори, че "не са ги получили по начина, по който са искали".

За промените в Изборния кодекс той разказа, че ГЕРБ са имали договорка с ИТН и "Възраждане", но не уточни за кои разпоредби става дума. Днес по предложение на "Възраждане" беше прието секциите за гласуване в чужбина да се намалят до 20 - извън тези в посолствата и консулските служби.

"Подадохме оставка, защото си свършихме работата. Бил съм в много сложни коалиции и с всички съм се разделял с добро - с ВМРО, Пепи Москов, Христо Иванов, ПП–ДБ в сглобката с ДПС, БСП и ИТН", обясни бившият премиер.

"Това са хипотези, които не заслужават коментар. Никога президентската институция не е била интересна за мен. Винаги ГЕРБ се е борил за изпълнителна и кметска власт, защото така можем да реализираме политиките си и да помагаме на общините. Няма да се кандидатирам - казвал съм го 1005 пъти от 2005 г. Първанов щях да го бия още на първия тур", каза Борисов.

"Една честна постъпка, защото 9-10 години беше като партиен лидер - хем ползваше президентската институция, хем беше срещу всички. Никой не се е съмнявал, че всички квоти на президентството са се определяли лично от Румен Радев - и в Конституционния съд, и в СЕМ", каза той за оставката на Радев.

Той допълва: "Изведнъж се оказа, че да си със САЩ -ъ най-големия ни стратегически партньор - е лошо. Дали харесваме този човек, или не, няма значение - той е избран в САЩ за президент. Няма да го ратифицираме, защото Пеевски каза: "Правителството го ратифицираме". Няма да го направим, защото той няма никаква роля в това."