IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Дмитриев: Има напредък в постигането на мирно споразумение за Украйна

Войнелюбците постоянно се опитват да се намесват, добави руският пратеник

05.02.2026 | 12:17 ч. 21
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Специалният пратеник на руският президент Кирил Дмитриев открехна вратата на преговорите, които се провеждат в Абу Даби и заяви, че е постигнат известен напредък в преговорния процес за мирно споразумение с Украйна, въпреки че подстрекателите на война се стремят да го възпрепятстват.

"Войнолюбците от Европа и Великобритания постоянно се опитват да се намесят в този процес. Колкото повече такива опити за намеса има, толкова по-голям е постигнатият действителен напредък", коментира Дмитриев.

Свързани статии

"Работата за възстановяване на икономическото сътрудничество между Русия и САЩ продължава конструктивно, добави дипломатът, цитиран от руската телеграфна агенция.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт взе участие в предишната среща на работната група в Маями миналата събота заедно с Дмитриев, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Абу Даби мирни преговори Войната в Украйна Кирил Дмитриев тристранна среща САЩ Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem