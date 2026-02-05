Дмитриев: Има напредък в постигането на мирно споразумение за Украйна

Специалният пратеник на руският президент Кирил Дмитриев открехна вратата на преговорите, които се провеждат в Абу Даби и заяви, че е постигнат известен напредък в преговорния процес за мирно споразумение с Украйна, въпреки че подстрекателите на война се стремят да го възпрепятстват.

"Войнолюбците от Европа и Великобритания постоянно се опитват да се намесят в този процес. Колкото повече такива опити за намеса има, толкова по-голям е постигнатият действителен напредък", коментира Дмитриев.

"Работата за възстановяване на икономическото сътрудничество между Русия и САЩ продължава конструктивно, добави дипломатът, цитиран от руската телеграфна агенция.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт взе участие в предишната среща на работната група в Маями миналата събота заедно с Дмитриев, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер.