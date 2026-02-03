Русия струпва войски край Финландия, ISW предупреждава: Готви се за война с НАТО ВИДЕО

Русия разширява военната си инфраструктура близо до границата с Финландия, действия, които могат да показват подготовка за потенциален конфликт с НАТО, според нов доклад на Американския институт за изследване на войната (ISW).

Финландската национална телевизионна станция Yle публикува сателитни снимки, направени между юни 2024 г. и октомври 2025 г. Изображенията показват активни строителни работи в руската военна база Рибка в Петрозаводск, Карелия, разположена на около 175 км от финландската граница. Yle отбелязва, че гарнизонната зона от съветската епоха е до голяма степен изоставена от началото на 2000-те години, но в момента се използва от 44-ти армейски корпус на Ленинградския военен окръг.

На мястото вече функционират голяма авиобаза и склад за военно оборудване.

Военният експерт Марко Еклунд, цитиран от NEXTA, заяви, че в региона могат да бъдат разположени до 15 000 войници. Също така, около 80 изтребителя са разположени във авиобазата Бесовец, разположена на около 12 км от Петрозаводск, включително съвременни самолети Су-35С, както и по-стари самолети Су-27.

Освен това в региона се съхраняват няколко хиляди единици бронирана техника, камиони и артилерийски системи, предимно от съветски произход, отбелязва още цитираният източник.

Нов военен град

Сателитни снимки от май и август 2025 г. също показват изграждането на нов военен град в Кандалакша, Мурманска област, на около 115 км от границата с Финландия, пише РБК Украйна. Това е гарнизонът Лупче-Савино, чийто строеж започна Русия през зимата на 2024-2025 г. за нови артилерийски и инженерни бригади.

ISW припомня, че преди това е регистрирала разширяване на руската военна инфраструктура по границата с Финландия.

През 2024 г. Русия също преструктурира Западния военен окръг, създавайки Ленинградския и Московския военни окръзи, вероятно за да засили стратегическото командване в северна посока и да противодейства на НАТО. Като част от тези промени руското военно командване сформира 44-ти армейски корпус.

"Руските служители, включително руският президент Владимир Путин, директно заплашиха Финландия, включително като използваха език, който Русия използва, за да оправдае лъжливо нахлуването на Украйна във Финландия", се казва в доклада на ISW.

През септември 2025 г. холандският министър на отбраната Рубен Брекелманс заяви, че заплахите, идващи от Русия, засягат целия западен свят. Русия преориентира икономиката си към военен режим, разширява производството на оръжия и все повече мобилизира населението, за да бъде подготвено за война с НАТО до 2030 г.

Анализаторите на ISW смятат, че Москва засилва тайните си атаки срещу Европа и вече е навлязла в нулева фаза на подготовка за евентуална война с НАТО. Москва активно засилва военното си присъствие близо до границата с Финландия, а сателитни снимки показват мащабно строителство на нова инфраструктура, включително убежища за изтребители, складове и полеви лагери.

През септември бившият руски президент Дмитрий Медведев също заплаши Финландия, използвайки реторика, която Кремъл преди това използваше, за да оправдае нахлуването в Украйна.