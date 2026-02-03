Случаят "Петрохан" не се разплита: Има данни за затворено общество с елементи на секта

Издирват се лица, свързани с организацията на застреляните трима души в хижа край Петрохан. Броят им не бе посочен от властите. Членуващите в нея хора не са криминално проявени. През 2022 г. НПО-то сключва споразумение с Министерството на околната среда и водите за опазването на природата в периметъра. Тогава ресорен министър е Борислав Сандов. Има данни, че това било затворено общество с мотиви на секта. Това каза на брифинг шефът на Националната полиция Захари Васков.

Три тела на мъже - на 45, 50 и 51 години, бяха открити до опожарената хижа „Петрохан“ край едноименния проход след сигнал, подаден на телефон 112 от майката на една от жертвите. Жената потърсила помощ, след като не успяла да се свърже със сина си.

От полицията увериха - работи се по абсолютно всички възможни версии. Лицата не са криминално проявени. Оръжието, което е открито до трите трупа е законно притежавано. Проверява се в момента и съпричастността на малолетни и непълнолетни към затвореното общество с елементи на секта.

Според bTV, които се позовават на собствени източници във връзка с инцидента се разследва и педофилска мрежа. Според информацията в тях непълнолетни и малолетни момчета са ходили във въпросната хижа на лагер, който е бил ръководен от собственика на имота, който не е сред жертвите.

Очакват се аутопсиите на трите трупа, като не бе уточнено дали огнестрелните рани са в главите. Уточнява се колко души са живеели макар и непостоянно във въпросната хижа. Не бе даден отговор и защо периметърът е бил охраняван с термодронове и оръжие.

Текат огледи. Няма сигнал от държавно учреждение за незаконна дейност на организацията към ОД на МВР - София, каза шефът на полицейската дирекция Тихомир Ценов. Проверява се дали преди години участници в неправителствената организация са живеели в Мексико. Служители от горското са очертали границите на имота. Оръжията до телата са законно притежавани. Няма сигнали от граждани да не са допускани. Извършва се проверка как се е регламентирала дейността на това НПО, каза Ценов. Жертвите не са подавали сигнали към ОД на МВР - София за заплахи. В процес на изясняване е колко души са живели в хижата. Това не е било постоянното им местожителство. Ще разберете, каза шефът на полицията Захари Васков на въпрос има ли задържани.