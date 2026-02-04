Издирват двама души, единият непълнолетен, за убийствата край хижа "Петрохан"

Продължава разследването на смъртта на трима мъже в хижа в района на Петрохан.

Полицията издирва двама души, единият от които е непълнолетно момче, във връзка с инцидента край хижа "Петрохан", където бяха открити трима застреляни мъже.

Проверява се посоката, в която са тръгнали търсените, предаде БНР.

Днес ще продължат огледите на място.

Очаква са да стане ясна и точната причина за смъртта на тримата мъже.

Има данни, че в хижата са се провеждали събирания, включително детски лагери, както и че сградата е ползвана от организациите Българска рейнджърска група и Национална агенция за контрол на защитените територии, от които са били част и убитите.