IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Кремъл: Русия ще остане отговорна дори без нов СТАРТ, но въз основа на собствените си интереси

Москва гледа на това негативно, отбеляза Песков

05.02.2026 | 12:24 ч. 15
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия ще запази отговорен подход дори след изтичането на новия договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (СТАРТ). Москва обаче ще разчита предимно на собствените си национални интереси, заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

Според него, развитието на събитията след изтичането на срока на Новия СТАРТ „зависи от това как ще се развият събитията“.

„Във всеки случай Руската федерация запазва отговорния и внимателен подход към въпроса за стратегическата стабилност в областта на ядрените оръжия и, разбира се, както винаги, ще се ръководи преди всичко от националните си интереси“, подчерта Песков.

Свързани статии

По думите на Песков, Русия съжалява за изтичането на договора СТАРТ

 „Споразумението изтича, ние гледаме на това негативно и изразяваме съжаление във връзка с това“, заяви Песков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СТАРТ Русия САЩ Песков договор
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem