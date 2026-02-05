Кремъл: Русия ще остане отговорна дори без нов СТАРТ, но въз основа на собствените си интереси

Русия ще запази отговорен подход дори след изтичането на новия договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (СТАРТ). Москва обаче ще разчита предимно на собствените си национални интереси, заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

Според него, развитието на събитията след изтичането на срока на Новия СТАРТ „зависи от това как ще се развият събитията“.

„Във всеки случай Руската федерация запазва отговорния и внимателен подход към въпроса за стратегическата стабилност в областта на ядрените оръжия и, разбира се, както винаги, ще се ръководи преди всичко от националните си интереси“, подчерта Песков.

По думите на Песков, Русия съжалява за изтичането на договора СТАРТ

„Споразумението изтича, ние гледаме на това негативно и изразяваме съжаление във връзка с това“, заяви Песков.