До 1 юли всички собственици на тротинетки трябва да ги запишат в общината

Тротинетките подлежат на регистрация, като до 1 юли всички собственици трябва да ги запишат в общината, в която живеят. Задължението идва след промяна в Закона за движение по пътищата, а измененията предвиждат създаване на единен национален регистър на електрическите тротинетки. Децата под 16 години нямат право да ги ползват никъде.

В Народното събрание се случиха две основни неща - да се премахне проблемът от миналата година и във всяка община да има собствен регистър, както и да се приеме, че регистрацията трябва да се изработи от Държавната агенция за пътна безопасност и да се одобри от Министерския съвет. Отлага се с няколко месеца и срокът, който беше до 7 февруари да започне регистрацията, докато се изготви регистърът.

Това обясни Владислав Стоицов от Българската асоциация по електромобилност в "България сутрин".

Дискусията е започнала преди половин година и е обсъдена с много агенции.

"Започнахме работа по тези неща още от миналата година. Наредбата е почти готова. След 1 юли, когато има наредба, ще може да се извърши регистрацията по постоянен адрес. В момента преговаряме процесът да е електронен и да не ходим до гише", допълни Стоицов за Bulgaria ON AIR.

По думите му трябва да се предостави техническа спецификация и документ за придобиване на тротинетката.

"Ще направим така, че хората, които не могат да представят документи, да получат регистрация чрез декларация, удостоверяваща, че тротинетката е тяхна. Деца под 16 години нямат право да ползват електрическа тротинетка никъде. Длъжни сме да защитим децата си. Прекалено са уязвими и не са запознати с правилата на пътя", изтъкна гостът.

За всички над 16 години има задължителна каска и задължително ползване на електрическа тротинетка до 50 км/ч и по велосипедната алея, обясни Стоицов.

"Опитваме се да направим все по-достъпно използването на тротинетки. През последната година виждаме голямо покачване на контрола от страна на МВР. Бяхме първата национална организация, която създаде и национална велосипедна карта, където може да се види колко незначителна е инфраструктурата за колела и електрически тротинетки. Все още е забранено през тъмните часове на деня да се ползва тротинетка", посочи още той.