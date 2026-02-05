Сривът на Биткойн: Това ли ще е "смъртоносната спирала" за световната икономика?

Водещата криптовалута Биткойн започна изключително лошо годината. Дигиталният актив е поевтинял с близо 14% от началото на 2026 г. и с почти 40% от историческия си връх от над 120 000 долара през октомври - най-дългата му губеща серия от 2018 г. насам. Само днес спадът е почти 3%.

Това е сигнал за събуждане за инвеститорите, заложили сериозно на криптопазара с очакване за по-лека регулация по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп. Белият дом дори създаде „Стратегически Биткойн резерв“, изграден основно от конфискувани активи, а самият Тръмп спечели значително от криптосвързани бизнес начинания.

Според Майкъл Бъри - инвеститорът, прочул се със залога си срещу жилищния пазар преди срива през 2008 г. - това може да е знак за задаващо се бедствие. Той смята, че корекциите в цените на златото и среброто след дълъг ръст може да са свързани с проблемите на Биткойн, тъй като фючърсите върху метали не винаги са обезпечени с физически активи.

„Отвратителни сценарии вече изглеждат възможни. Няма реална причина Биткойн да забави или спре спада си“, пише той, предупреждавайки, че нов спад от 10% може да удари сериозно най-голямата корпоративна Биткойн съкровищница Strategy Inc. Предупреждението идва на фона на турбуленции на Уолстрийт. Доларът достигна четиригодишно дъно, докато инвеститорите търсят по-сигурни пазари, особено в Европа, заради нестабилната парична политика на Тръмп.

Несигурността тласна златото до рекорд - над 5 500 долара за унция - докато криптовалутите губят привлекателност, падайки под 73 000 долара.

Ако цената падне под 70 000 долара, финансовият сектор може да понесе тежки загуби. При спад под 50 000 долара копачите може да бъдат принудени да прекратят дейност.

Дали мрачните прогнози на Бъри ще се сбъднат, предстои да се разбере. Въпреки това, предвид огромните инвестиции на над 150 публични компании в Биткойн, последният спад може да е предвестник на трудни времена, пише БГНЕС.