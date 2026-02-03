Украйна може да получи и най-мощната европейска ракета „въздух–въздух“

Украйна и Швеция обсъдиха възможността Стокхолм да изпрати ракети „Метеор“ към Киев. „Метеор“ се смята за водеща европейска ракета „въздух-въздух“ и може да бъде носена и изстрелвана от изтребители „Грипен“. Това би предложило на Украйна мощно ново оръжие за поразяване на руски самолети от разстояние.

Михайло Федоров, министър на отбраната на Украйна, и неговият шведски колега обсъдиха възможността Стокхолм да изпрати изтребители JAS 39 „Грипен“ и ракети „Метеор“ към Киев по време на разговор в неделя.

Тези ракети „въздух-въздух“ с голям обсег „са ключови инструменти за противодействие на самолетоносачи на управляеми авиобомби“, заяви украинското министерство на отбраната в протокол от разговора. Руските бомби са проблематични за Киев, защото могат да бъдат изстрелвани от дистанция и са много трудни за прихващане, пише Business Insider.

„Метеор“ е ракета „въздух-въздух“ с обсег извън зрителния обсег, разработена от европейската мултинационална отбранителна корпорация MBDA и е широко смятана за най-доброто подобно оръжие, произведено на континента.

„Метеор“ с дължина 3,6 метра тежи повече от 180 килограма и се изстрелва от редица изтребители, включително шведския „Грипен“, френския „Рафал“ и европейския „Юрофайтър Тайфун“. Той може да измине повече от 120 километра и да надвишава Мах 4 (4800 километра в час).

Насочван от активна радарна търсачка, „Метеор“ използва реактивен двигател с въздушно-реактивно гориво, за да се движи бързо по целия път до прехващането, което му осигурява това, което MBDA определя като най-голямата „зона без бягство“ от всички ракети „въздух-въздух“. За разлика от много ракети с голям обсег, които губят скорост в края на полета, „Метеор“ запазва енергията си, което прави много по-трудно за целевия самолет да се измъкне.

Швеция, една от малкото страни, въоръжили изтребителите си с „Метеор“,

беше първата, която въведе ракетата на въоръжение през 2016 г.

Дискусиите за „Метеор“ идват повече от три месеца след като Украйна и Швеция подписаха писмо за намерение за износ на до 150 изтребителя „Грипен“ за Киев.

Сделката все още не е финализирана. Потенциалното придобиване на оръжия обаче би помогнало значително за модернизирането на украинските военновъздушни сили, които се състоят предимно от остарели изтребители от съветската епоха, както и малка партида американски F-16 и френски „Мираж 2000“.

„Грипен“, произведен от шведския аерокосмически и отбранителен гигант Saab, се счита от експертите по военновъздушни сили за идеалния западен изтребител за Украйна, защото е проектиран да работи от строги писти и изисква минимална поддръжка, като по-добре поддържа разпръснати операции от някои други самолети.

Въпреки че изглежда не е взето решение относно ракетата „Метеор“, последните дискусии между Федоров и неговия колега Пол Йонсон показват, че трансферът може да бъде включен в бъдещи пакети с оръжия.

Министерството на отбраната на Украйна заяви в неделя в разговора, че Швеция подготвя „мащабен“ пакет от помощ за Украйна, който ще включва системи за противовъздушна отбрана, радари, системи за електронна война и дронове.