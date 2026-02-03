Разследват източване на 20 000 лв. от сметки на жена чрез фишинг имейли

Разследване за източване на около 20000 лв. от две банкови карти е започнато в Областната дирекция на МВР в Кърджали с постановление на Районната прокуратура, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

По първоначални данни престъплението е извършено чрез така наречените фишинг имейли. Притежателката на картите получила съобщение на електронната си поща за актуализация на данните и веднага след приключване на операцията от две сметки били направени бързи преводи на значителна сума пари.

При отваряне на въпросните имейли и следвайки стъпките в тях, жената е дала достъп до електронното си банкиране, при което веднага е бил променен лимитът на трансакциите й, за да могат да бъдат източени сметките. След „актуализацията на данните си“, жената се е усъмнила и веднага е посетила клон на банката си, но парите вече били прехвърлени от сметките й, казаха от полицията за БТА.

Полицията предупреждава гражданите да не отговарят на имейли, които изискват актуализация на пароли и потребителско име на платежни инструменти, защото така действат измамници. Не съществува практика обслужващите банки да задължават клиентите си да предоставят подобни данни в отговор на изпратени имейли на електронна поща.