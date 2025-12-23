МУЗИКАУТОР сезира МК за нарушения при празничните общински концерти

В навечерието на коледните и новогодишните празници МУЗИКАУТОР е подал пет официални сигнала до Министерството на културата за установени нарушения на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) при организирането на общински музикални събития, финансирани с публични и европейски средства.

Сигналите обхващат повече от 20 общини, които провеждат концерти, фестивали и културни прояви, използвайки защитен репертоар без предварително и писмено уредени авторски права.

Документи с програмите на събитията са предоставени на компетентните институции като част от подадените сигнали.

МУЗИКАУТОР е поискал от Министерството на културата да извърши проверки по конкретните случаи, за да бъде установено дали е налице нарушение на ЗАПСП, както и организацията да бъде писмено уведомена за резултатите от тези проверки.

Сдружението настоява също да бъде информирано дали по сигналите са съставени актове за установяване на административни нарушения и/или са издадени наказателни постановления, в съответствие с действащото законодателство.

"Авторските права не са формалност. Публичните институции, включително общините, носят особена отговорност да спазват закона. Когато организират и финансират събития с музика със защитен репертоар, те трябва да заплащат авторски възнаграждения", подчертават изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров.

МУЗИКАУТОР очаква Министерството на културата да упражни в пълен обем своите контролни правомощия, да извърши своевременни и ефективни проверки по подадените сигнали и да приложи предвидените в закона мерки при установени нарушения.

Организацията настоява за последователен институционален подход, който да прекрати практиката публични средства да се разходват в нарушение на авторското право, и да гарантира защита на труда на българските и чуждестранните автори, както и равнопоставеност и законност при организирането на културни събития в страната.