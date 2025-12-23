Виждаме годината през очите на поколенията в "Големите поледици" по Bulgaria ON AIR

В последния ден на годината "Големите поледици", обзорното предаване на Bulgaria ON AIR, кани зрителите на едно необичайно пътешествие през изминалите месеци. С доза хумор и ирония, водещата Миглена Георгиева ще припомни и коментира ключови събития и интересни аспекти от живота, в компанията на специални гости от различни поколения - всеки със своя уникална гледна точка.

Милениъли, поколение Х и Gen Z застават един до друг, за да коментират 2025-а такава, каквато беше - противоречива, шумна, понякога абсурдна, понякога направо сюрреалистична.

Общото между тях? Усещането, че реалността все по-често напомня сатира.

Милениълите - сериозните теми с чувство за хумор

Първата част събира представители на поколението, което порасна между аналоговия и дигиталния свят. Гости са Тиктокърът Александър Иванов - писател и сценарист, и Диан Диамандиев, основател на сайта haha.bg, познат с острите си сатирични видеа за обществено-икономическата ситуация у нас.

Разговорът е хумористичен, но точен - за данъците, за боя в парламента, за изборите, които сякаш никога не свършват, и за политическата реалност, превърнала се в постоянен риалити формат. Милениълският поглед балансира между иронията и умората, между сарказма и ясното осъзнаване, че „нормалното“ отдавна не е норма.

Поколението Х - делфини и пантери

Във втората част д-р Радосвета Стаменкова, председател на Асоциацията за семейно планиране, и писателката Цветелина Цветкова, автор на романа "Лейди Гергана", правят обзор на годината през неочаквана призма - тази на "зоологията".

Сред обсъжданите теми са астронавтите, които заседнаха в Космоса и се завърнаха на Земята с приводняване в открития океан, където първите им "посрещачи" се оказаха… делфини. Ще се спрат и на мистериозна пума, която предизвика широк обществен интерес и дискусии, обиколи страната и така и не бе намерена.

Gen Z - бъдещето говори

Финалът е запазен за Gen Z - поколението, което вече не пита дали бъдещето ще дойде, а как точно ще изглежда. Гости са Кубрат Аргилашки и Борис Божинов от рок групата "Спални места".

Темите, които ще поставят на дневен ред са музиката, културата, новите форми на изразяване и най-вече навлизането на изкуствения интелект. Зрителите ще видят и специален експеримент, в който AI е предизвикан да създаде новини от бъдещето - такива, каквито всеки българин би искал да чуе.

Резултатът е едновременно смешен и логичен: следващото правителство ще се избира от кутия с лотарийни билети, а в рамките на четири години всеки българин ще има своя ред да влезе в парламента - още преди следващите избори.