Папата даде първа помощ на припаднал на площад “Свети Петър“

Папа Лъв Четиринадесети даде първа помощ на мъж, присъстващ на обща аудиенция на площад “Свети Петър“ във Ватикана, след като той припадна, предаде ДПА, позовавайки се на местни италиански медии.

Светият отец се втурна към мъжа, за да провери състоянието му. След това припадналият бе отведен с инвалидна количка.

Папата провежда обща аудиенция на площад “Свети Петър“ всяка сряда сутрин, пише БТА. Температурите вчера по обед в Рим достигнаха 30 градуса.

Според агенция „АДН Кронос“ мъжът е паднал на земята, вероятно заради прилошаване вследствие на горещото време. Той е чакал на опашка в очакване да се ръкува с папата.

Веднага след като главата на мъжа е била покрита и той е бил отведен, папа Лъв Четиринадесети е продължил с аудиенцията си по план.