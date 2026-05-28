Код "Англия": Кристъл Палас триумфира в Лигата на конференциите

Кристъл Палас пренаписа своята история, след като за първи път стъпи на върха в Лигата на конференциите. Съставът на Оливър Гласнър надделя над Райо Валекано с 1:0 на финала, който се изигра на "Ред Бул Арена" в Лайпциг.
В герой за англичаните се превърна Жан-Филип Матета, който прониза испанската врата в началото на второто полувреме. "Орлите" определено заслужаваха да спечелят повече трофея, особено през второто полувреме, когато пропуснаха да постигнат по-убедителен резултат срещу футболистите, водени от Иниго Перес.
През август лондончани завоюваха и Къмюнити Шийлд.
Така английската Висша лига има шанса да запише исторически хеттрик, откакто европейските клубни турнири отново са 3 (от сезон 2021/2022).
"Палас" последва "Астън Вила", който удари 3:0 "Фрайбург" във финала на Лига Европа и взе първия трофей за родината на футбола. В събота нейният нов първенец "Арсенал" излиза в спор за №1 в Шампионската лига срещу актуалния носител на купата ПСЖ в Будапеща.
При успех на "артилеристите" Висшата лига ще има и трите европейски трофея.
За "Палас" това е първи триумф в Европа, а за мениджъра му - австриеца Оливер Глазнер, е втори. С германския "Айнтрахт" (Франкфурт) той стана победител в Лига Европа преди 4 г.
Като победител в Лигата на конференциите отборът получава квота за Лига Европа и така
Висшата лига ще има 9 представители в евротурнирите:
Шампионска лига (5 отбора)
„Арсенал"
„Манчестър Сити"
„Манчестър Юнайтед"
„Астън Вила"
„Ливърпул"
Лига Европа (3 отбора)
„Борнемут"
„Съндърланд"
„Кристъл Палас"
Лига на конференциите (1 отбор)
„Брайтън"