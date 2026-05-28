В НС ще обсъждат дискусионния нов ред за работа

Опозицията определи промените като "опит за заглушаване"

28.05.2026 | 06:45 ч. 0
Снимка БГНЕС

Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на НС. Предложените от управляващите промени бяха остро критикувани от опозицията и определени като "опит за заглушаване".

Приемането на новия правилник на НС е точка единствена в днешния дневен ред на депутатите. От "Прогресивна България" предлагат в т.нар. ден на опозицията – всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос.  

Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се създаването на Временни анкетни комисии – такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите.

Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи и предложението им  председателят на НС да инициира промени в дневния ред, без да е необходимо преди това да бъде свикван председателски съвет. Той ще може да  участва в разискванията по даден въпрос и докато води заседание.

Намалява се времето за изказвания и за процедури на депутатите, съкращава се срокът за запознаване със законопроекти – от 72 часа се намалява на 24.

На комисия беше отменено и въведеното правило по време на предизборна кампания НС да не заседава.

Постоянните парламентарни комисии бяха намалени с една, като тази по демографски въпроси премина към социалната.

От опозицията се обявиха срещу всички тези промени.

За да бъде окончателно приет правилникът, той трябва да бъде гласуван в пленарна зала.

