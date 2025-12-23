Румен и Десислава Радеви ще присъстват на "Българската Коледа"

На 25 декември, сряда, президентът Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева ще присъстват на традиционния благотворителен спектакъл "Българската Коледа", съобщават от прессекретариата на Президентството. Благотворителната инициатива, която се провежда за 22-а поредна година, е под патронажа на държавния глава.

Концертът започва в 20:00 часа в Народния театър "Иван Вазов".

Обичани български изпълнители и млади музикални таланти ще подкрепят каузата по време на концерта. С участието на Биг бенда на БНР с диригент Георги Милтиядов на сцената на Народния театър ще излязат Вокална група „Радиодеца“, БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, Група „D2”, Мария Илиева, Елизабет, Васил Петров и детска вокална група „Мики Маус“, Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, Детска вокална група „Бон-Бон“, „ЛаТиДа“, Валериа Войкова, Квартет „Дестини“, Дивна Петрова и балетно студио „Съгласие“, Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Национално училище за танцово изкуство.

Водещи на тазгодишния коледен благотворителен спектакъл ще бъдат актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова, а диригент и музикален продуцент на концерта е Георги Милтиядов.

Зрителите на празничния концерт могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.