Успешна година за туризма, 8 хил. новогодишен пакет е добра новина

Карастоянова: Зимните курорти са напълно резервирани

23.12.2025 | 18:50 ч. 0
Офертата от 8 000 лева новогодишен пакет във Велинград е чудесна новина за българския туризъм. Това коментира пред Нова тв Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.

“Това означава само едно – че има туристи, български или чуждестранни, които намират за прекрасно да похарчат тези пари именно в България, именно там. Те харесват мястото, харесват хотела, харесват храната, музиката. Всичко, което им предлагат домакините, за тях е повече от стойността, от себестойността на пакета”, коментира Карастоянова.

Експертът подчерта, че отиващата си 2025 година е била една от най-успешните за родния туризъм и цифрите го доказват - над 13 милиона посетители, над 14 милиарда лева приходи от туризъм”, посочи Карастоянова. По думите ѝ ръстът е над 5-6%.

Карастоянова отбеляза, че има устойчива политика в сектора. “Буквално преди дни Националният съвет по туризъм, в който участват всички представителни туристически организации, даде възможно най-високата оценка за работата на министър Боршош”, заяви Карастоянова.

Новогодишните празници и пътувания в чужбина

Карастоянова обясни, че зимните курорти - Пампорово, Банско и Боровец, са напълно резервирани. Къщите за гости, малките населени места, където има минерални води, също са много търсени от българските туристи.

Експертът обясни, че традиционно сред българските туристи са много предпочитани Солун и Истанбул. В последните години се наблюдава засилен интерес към страните от Персийския залив – Дубай, Абу Даби, Саудитска Арабия, Катар, Оман, както и на изток - Виетнам, Китай, Тайланд.

“И можем да завършим с една корона в това отношение – Карибите. Круизите стават все по-популярни и групата от Карибските острови предлага между една и две седмици чудесни условия”, обясни Карастоянова.

