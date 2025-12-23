Голямото пътуване вече започна, трафикът е интензивен

В навечерието на Рождество Христово - хиляди българи потеглиха на път днес, 23 декември. Движението е интензивно, а полицията следи за нарушения.

В последния работен ден преди празниците очакванията са над 100 хиляди автомобила да напуснат столицата. За да се облекчи трафикът, органите на реда ограничиха преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона по основните магистрали "Тракия" и "Струма", а по "Хемус" - от София до пътен възел "Дерманци”, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.

От АПИ съветват шофьорите автомобилите да бъдат подготвени за зимни условия.

Опашки пред банкоматите

Опашки от хора се извиха и пред банковите клонове в столицата.

Множество столичани се заредиха с търпение и се наредиха на безкрайни опашки пред обменните бюра, а други - пред щандовете за опаковане на подаръци. Някои обменят валута, други търсят злато, трети правиха неуспешни опити да се сдобият със стартови пакети от евромонети, тъй като са изчерпани за физически лица.

Трафикът в столицата бе по-натоварен от обичайно и на не едно и две места се стигна до напрежение между шофьорите.