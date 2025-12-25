IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Променя се движението около храм-паметник „Св. Александър Невски“

То е във връзка с празничното богослужение

25.12.2025 | 07:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Въвеждат се промени в движението около храм-паметник „Св. Александър Невски“ във връзка с празничното богослужение за Рождество Христово, съобщиха от Столичната община. 

От 07:00 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), в района около храм-паметник „Александър Невски” по ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и ул. „11-ти Август“; ул. „15-ти ноември; ул. „11-ти август” между пл. „Св. Александър Невски” и ул. „Московска”, както и по ул. „Дунав” между пл. „Св. Александър Невски” и ул. „Московска”. 

Вчера от 16:00 ч. беше забранен престоят и паркирането пред храм-паметника „Александър Невски”. 

