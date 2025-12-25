IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сняг вали на проходите "Шипка" и Хаинбоаз вали сняг

По два снегорина чистят проходите

25.12.2025 | 09:17 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На проходите "Шипка" и  Хаинбоаз вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена. Това съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление в Стара Загора.

Той добави, че на прохода Хаинбоаз вали по-интензивно, а температурата е минус два градуса. На другия старопланински проход е малко по-студено и температурата е минус три градуса. 

И на двата прохода, които свързват северна с южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.

Пътните настилки на двете магистрали "Тракия" и "Марица" в област Стара Загора са мокри, както и голяма част от пътните артерии в областта.

Няма въведени допълнителни ограничения за движение. 

