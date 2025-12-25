IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски: Да имате увереност, че най-хубавото тепърва предстои

"В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра"

25.12.2025 | 09:30 ч. 33
Снимка: БГНЕС

Честито Рождество Христово! В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра. Това пише в пожеланието си за Коледа лидерът на ДПС Делян Пеевски. 

Нека добронамерено и без омраза да правим своите избори, така че да водим България по европейския й път на стабилност и просперитет, да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не допускаме безвремието да завладее страната ни. 

Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България!

Пожелавам ви мир, сигурност и успех.

Да имате топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои, пише още Пеевски.

делян пеевски
