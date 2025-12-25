IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Росен Желязков: Нека Коледа даде сила на всички българи

Премиерът в оставка с коледно пожелание

25.12.2025 | 10:32 ч. 27
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави българите за Рождество Христово с пост на официалната страница на Министерския съвет във Фейсбук.

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа. В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!", пожела Росен Желязков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

росен желязков
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem