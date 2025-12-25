IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

25.12.2025 | 10:41 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи празничната Златоустова света литургия за Рождество Христово в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

"Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас. Трябва да се замислим каква висока чест е да изправи своя образ в нас, за да бъде човекът на Бога подобен. Понякога много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог такова високо достойнство ни е дал - да бъдем синове Божии", заяви патриарх Даниил.

"Трябва да се стремим да придобием това, което ни е донесъл - неговият божествен мир, неговото божествено снизхождение и смирение, неговата божествена любов. Имаме ли ги тези дарове, тези благодетели - това е богоподобието. И човекът действително ще бъде заедно с него и няма да престанем да се наслаждаваме на неговия мир и благодат", добави патриархът.

