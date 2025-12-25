Задържаха четирима души с над килограм марихуана в София

Над килограм марихуана е иззет при акция на столичната полиция. Задържани са четирима мъже.

На 23 декември около 20 часа в столичното Четвърто РУ е получена информация, че в апартамент се съхраняват наркотични вещества.

Изпратените на място полицейски служители извършили претърсване.

Те намерили и иззели шест опаковки растителна маса, увита и пресована в черно тиксо, два полиетиленови плика със същото вещество, електронна везна и гриндер.

Направените експертни справки показват, че иззетото количество е над 840 грама марихуана.

На място с полицейска заповед до 24 часа са задържани 30-годишен чужд гражданин, с право на продължително пребиваване у нас и други двама постоянно пребиваващи чужденци на по 31 години.

На единия от задържаните след доклад на материалите му е повдигнато обвинение и изменила мярката в „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

На 22 декември около 19 часа след получена информация криминалисти от Девето РУ спрели за проверка пред жилищен блок 19-годишен софиянец.

При последвалите процесуално-следствени действия в апартамента му в нощно шкафче е отрит и иззет вакуумиран пакет, съдържащ суха растителна маса, 3 по-малки полиетиленови плика със същото съдържание и електронна везна.

Според експертната справка иззето количество е 300 грама марихуана. Младежът е задържан до 24 часа, образувано е досъдебно производство.

След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение, а мярката му е удължена до 72 часа.