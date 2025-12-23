Иззеха над 10 кг марихуана при спецакция в Благоевградско

Под надзора на Окръжна прокуратура-Благоевград бе проведена мащабна полицейска операция от Регионална дирекция „Гранична полиция“- Кюстендил за неутрализиране и документиране дейността на престъпна група за държане и разпространение на наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

В хода на операцията са проверени 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Установени са и са иззети по надлежния ред 10,364 кг марихуана.

В качеството на обвиняеми са привлечени четирима души от Петрич и един от Симитли.

По искане на Окръжна прокуратура-Благоевград съдът наложи на петимата обвиняеми мярка за неотклонение „задържане под стража“.