Иззеха над 10 кг марихуана при спецакция в Благоевградско

Петима са в ареста

23.12.2025 | 20:18 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Под надзора на Окръжна прокуратура-Благоевград бе проведена мащабна полицейска операция от Регионална дирекция „Гранична полиция“- Кюстендил за неутрализиране и документиране дейността на престъпна група за държане и разпространение на наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

В хода на операцията са проверени 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Установени са и са иззети по надлежния ред 10,364 кг марихуана.

В качеството на обвиняеми са привлечени четирима души от Петрич и един от Симитли.

По искане на Окръжна прокуратура-Благоевград съдът наложи на петимата обвиняеми мярка за неотклонение „задържане под стража“.

