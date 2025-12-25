IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Две деца са пострадали при челен сблъсък край Враца

Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция"

25.12.2025 | 17:15 ч. 0
Снимка: Diana Russinova/Facebook

Снимка: Diana Russinova/Facebook

Два автомобила са се ударили челно на пътя II-15 в района на едно от кръстовищата за село Оходен. Пострадали са две деца, пътуващи в единия от леките автомобили. Те са транспортирани до болница за медицински прегледи, съобщава Диана Русинова във Facebook.

Лек автомобил Seat, движещ се в посока Враца, е бил ударен челно от джип Suzuki, който се е движел посока Оряхово и се е завъртял на пътното платно и е навлязъл в насрещното движение.

Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа деца пострадали Враца
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem