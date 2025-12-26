IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

След снеговалежите: Все още има места без ток

Над 300 служители работят на терен

26.12.2025 | 08:45 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Екипите на Eлектрохолд продължават да отстраняват повреди, възникнали след снеговалежите през последното денонощие, съобщава БНТ. Възстановено е електрозахранването в районите в Монтанско, които бяха най-сериозно засегнати и останаха без ток две денонощия.

Към момента временни прекъсвания на електрозахранването има в четири села в областта. Все още има населени места без ток в областите Видин, Враца, Кюстендил, Перник, Благоевград и София област.

Свързани статии

Дружеството съобщава, че очакванията са електрозахранването да бъде възстановено до обяд.  В ЕРМ-Запад е създаден Кризисен щаб, който координира възстановителните дейности и работи съвместно с държавните и местните структури. 

Над 300 служители работят на терен.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сняг електрозахранване ток Кризисен щаб електричество възстановяване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem