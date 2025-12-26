След снеговалежите: Все още има места без ток

Екипите на Eлектрохолд продължават да отстраняват повреди, възникнали след снеговалежите през последното денонощие, съобщава БНТ. Възстановено е електрозахранването в районите в Монтанско, които бяха най-сериозно засегнати и останаха без ток две денонощия.
Към момента временни прекъсвания на електрозахранването има в четири села в областта. Все още има населени места без ток в областите Видин, Враца, Кюстендил, Перник, Благоевград и София област.
Дружеството съобщава, че очакванията са електрозахранването да бъде възстановено до обяд. В ЕРМ-Запад е създаден Кризисен щаб, който координира възстановителните дейности и работи съвместно с държавните и местните структури.
Над 300 служители работят на терен.